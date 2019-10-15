МВД и Минздрав договорились начать обмен сведениями о медицинских заключениях

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. МВД России и Минздрав договорились до января 2020 года снять все вопросы по поводу обмена сведениями о медицинских заключениях о наличии или отсутствии у водителей медицинских противопоказаний или ограничений к управлению транспортными средствами. Об этом на заседании правительства сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

По его словам, проблема информационного взаимодействия обсуждается уже несколько лет, но выработать единую позицию до сих пор не удалось. Министр отметил, что в июне в МВД из Минздрава поступил проект доклада о выполнении поручения в части завершения создания единой информационной базы лиц, имеющих противопоказания к управлению транспортными средствами.

"В качестве механизма его реализации нашими коллегами из Минздрава предлагалось рассматривать подготовленный МВД законопроект, который предусматривает передачу сведений в форме электронного документа, при этом речь идет только о выдаче медзаключений о допуске граждан к управлению транспортными средствами. В настоящее время такой подход не исключает из процесса движения водителей, у которых медицинские противопоказания возникли после получения водительского удостоверения. Согласно закону "Об основах охраны здоровья граждан" сведения о тех, кто прошел медосвидетельствование, хранятся в обезличенном виде. То есть даже после принятия нашего закона мы не сможем осуществлять проверку медзаключений в привязке к конкретному физическому лицу", - сказал Колокольцев.

Он также подчеркнул, что ведомству удалось договорится с Минздравом о снятии всех вопросов в этой области к январю 2020 года.

"Мы сегодня с Вероникой Игоревной [Скворцовой] поставили точки над i и достигли устного соглашения, что эти вопросы у нас будут сняты с января 2020 года, когда и частные медицинские организации будут в электронном виде предоставлять информацию и все остальные ведомства. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы, наконец, <...> поставить жирную точку в этом вопросе", - сказал Колокольцев.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников сообщил ТАСС, что МВД России уже разработан проект федерального закона, который предусматривает закрепление полномочий МВД и Минздрава России по обмену сведениями о медицинских заключениях о наличии или отсутствии у водителей медицинских противопоказаний или ограничений к управлению транспортными средствами.

"Обмен будет осуществляться в электронной форме путем межведомственного электронного взаимодействия. Сейчас законопроект внесен в правительство. Госавтоинспекции для реализации своих полномочий требуется лишь констатация факта наличия или отсутствия у гражданина выявленных медицинских противопоказаний или медицинских ограничений к управлению транспортным средством без раскрытия истории болезни", - сказал Черников.