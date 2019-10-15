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В 2019 году ГИБДД аннулировала 35 тыс. водительских прав по медицинским противопоказаниям

Как сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, в большинстве случаев это было инициировано органами прокуратуры

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Госавтоинспеция РФ в 2019 году аннулировала более 35 тыс. водительских удостоверений из-за медицинских противопоказаний водителей. Об этом во вторник сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании правительства.

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"С 2017 года ГИБДД аннулировала свыше 77 тыс. удостоверений граждан, имеющих медицинские противопоказания. Почти половину от этой цифры, 35 тыс., мы аннулировали только в 2019 году в силу появления информации о том, что эти водители имеют противопоказания", - сказал министр. Глава МВД отметил, что в большинстве случаев "прекращение права на управления транспортным средством было инициировано органами прокуратуры путем обращения в судебные инстанции".

Ранее Колокольцев сообщил, что МВД и Минздрав договорились до января 2020 года снять все вопросы по поводу обмена сведениями о медицинских заключениях о наличии или отсутствии у водителей медицинских противопоказаний или ограничений к управлению транспортными средствами.

Теги
Колокольцев, Владимир АлександровичРоссия
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