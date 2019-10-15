В 2019 году ГИБДД аннулировала 35 тыс. водительских прав по медицинским противопоказаниям

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Госавтоинспеция РФ в 2019 году аннулировала более 35 тыс. водительских удостоверений из-за медицинских противопоказаний водителей. Об этом во вторник сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании правительства.

"С 2017 года ГИБДД аннулировала свыше 77 тыс. удостоверений граждан, имеющих медицинские противопоказания. Почти половину от этой цифры, 35 тыс., мы аннулировали только в 2019 году в силу появления информации о том, что эти водители имеют противопоказания", - сказал министр. Глава МВД отметил, что в большинстве случаев "прекращение права на управления транспортным средством было инициировано органами прокуратуры путем обращения в судебные инстанции".

Ранее Колокольцев сообщил, что МВД и Минздрав договорились до января 2020 года снять все вопросы по поводу обмена сведениями о медицинских заключениях о наличии или отсутствии у водителей медицинских противопоказаний или ограничений к управлению транспортными средствами.