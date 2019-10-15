Госдума приняла законопроект о праве военных возмещать материальный ущерб в рассрочку

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, который позволяет военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и резервистам возмещать нанесенный ими материальный ущерб военной части в рассрочку.

Принятие новаций позволит в том числе "исключить субъективные факторы, влияющие на решение вопроса о материальной ответственности военнослужащих, уменьшить количество обращений в судебные инстанции", пояснил депутатам статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков.

"В целом принятие законопроекта обеспечит надлежащую защиту имущественных интересов государства, оптимизирует процесс возмещения стоимости утраченного и поврежденного имущества воинских частей за счет виновных лиц при одновременном учете интересов добросовестных военнослужащих", - подчеркнул он.

По действующему закону военнослужащие могут быть привлечены к материальной ответственности в течение трех лет со дня обнаружения ущерба. С учетом сложившейся судебной практики предлагается установить, что под днем обнаружения ущерба подразумевается "день, когда командир (начальник) узнал или должен был узнать о наличии материального ущерба, причиненного военнослужащим". Также предусматривается "приостановление течения срока привлечения военнослужащего к материальной ответственности на период производства предварительного расследования, судебного разбирательства".

По нынешним нормам командиры, не принявшие необходимых мер к возмещению виновными лицами причиненного воинской части ущерба, несут ограниченную материальную ответственность. В этой связи предлагается установить, что они "привлекаются к материальной ответственности в течение одного года со дня истечения срока" обнаружения ущерба. Также оговаривается "возможность военнослужащему, в случае добровольного возмещения, на основании письменного обязательства возместить ущерб с рассрочкой платежа".

Согласно законопроекту, "право уменьшения размера денежных средств, подлежащих взысканию с военнослужащего для возмещения причиненного им ущерба, предоставляется только суду". Также конкретизируются обстоятельства, позволяющие уменьшить размер указанных взысканий. Среди таковых - состояние здоровья, наличие на иждивении инвалида, двух и более несовершеннолетних детей или детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в вузах по очной форме. Будет учитываться и "степень вины и материального положения военнослужащего, в том числе если среднедушевой доход семьи военнослужащего ниже величины прожиточного минимума".

Поправки позволят "исключить предпосылки для совершения командиром коррупционных правонарушений и тем самым будут способствовать объективному и полному возмещению причиненного ущерба", уверены авторы.