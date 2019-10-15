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Посольство России в Белоруссии сообщило, что россиянка Анна Богачева находится на свободе

В диппредставительстве отметили, что их об этом уведомила сама Богачева
Здание посольства РФ в Белоруссии AP Photo/Sergei Grits
Описание
Здание посольства РФ в Белоруссии
© AP Photo/Sergei Grits

МИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Россиянка Анна Богачева проинформировала посольство РФ в Белоруссии о том, что находится на свободе. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении на странице диппредставительства в Twitter.

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"Российская гражданка Анна Богачева, о "ситуации" с задержанием которой правоохранительными органами Беларуси проинформировал ряд СМИ, в разговоре с сотрудником консульской службы посольства России в Республике Беларусь сообщила, что находится на свободе", - указывается в сообщении.

В феврале 2018 года власти США выдвинули обвинения против 13 граждан РФ, в том числе против Анны Богачевой, и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Согласно обвинительному заключению, подготовленному аппаратом бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, Богачева работала в "Агентстве интернет-исследований", которое якобы осуществляло такое вмешательство. По информации американского Минюста, Вашингтон намерен добиваться экстрадиции в США обвиняемых россиян.

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БелоруссияРоссия
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