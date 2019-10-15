СК планирует внедрить в работу комплексы по анализу больших объемов информации в соцсетях

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Следственный комитет России планирует в ближайшем будущем начать использовать в работе комплексы по анализу больших объемов информации в интернете, включая социальные сети. Об этом сообщил председатель СК Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете".

Сколько в интернете агрессии и преступности? Что не так с методами борьбы с ними?

"Нами продолжается апробация комплексов в области анализа больших объемов информации, позволяющих обрабатывать и анализировать, в том числе из открытых источников информации, таких, к примеру, как социальные cети. Не исключено, что они в скором времени будут внедрены в следственную практику", - cказал он. Бастрыкин отметил, что в интернете все чаще совершаются преступления, их количество будет расти.

Он сообщил, что в последнее время значительно возросла необходимость осмотра большого количества электронных носителей. Только в этом году сотрудники СК осмотрели более 2,5 тыс. таких устройств, содержащих информацию в электронном виде, и это больше, чем в прошлом году. По словам Бастрыкина, оперативное исследование видеозаписей и получение необходимых данных становится основой раскрытия преступлений.