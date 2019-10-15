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БРИКС

БРИКС планирует создание единого арбитражного центра

В Ассоциации юристов России по третейскому разбирательству отметили, что таким образом предприниматели стран объединения смогут решать свои споры в рамках институтов "пятерки", не уходя в юрисдикции западных государств

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 октября. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) разрабатывают модель взаимодействия единого арбитражного центра стран "пятерки" и других развивающихся стран. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал во вторник ответственный секретарь комиссии Ассоциации юристов России (АЮР) по третейскому разбирательству Роман Гераков.

"Планируется создание единого арбитражного центра БРИКС +, в котором будут представители всех стран", - сказал юрист на полях VI юридического форума БРИКС в Рио-де-Жанейро. По его словам, данная инициатива будет обсуждаться международной рабочей группой в рамках стартовавшего в понедельник мероприятия. Как уточнил Гераков, эксперты представят предложения от каждой из стран для разработки единого стандарта арбитража.

"Это достаточно сложная процедура, требующая учета интересов и соблюдения публичного порядка всех стран, разработки единой системы, единого сайта и единых правил, либо оговорок, отсылающих к единым правилам, единого рекомендованного списка арбитров, элементов коллегиального управления и создания самих таких центров", - пояснил он.

Как подчеркнул Гераков, таким образом предприниматели стран объединения смогут решать свои споры в рамках институтов "пятерки", не уходя в юрисдикции западных государств. Кроме того, функционирование таких центров позволит им избежать значительных издержек на арбитражные сборы в Великобритании, Сингапуре, США, Франции и Швеции. "Такой арбитражный центр БРИКС мог бы быть востребован при заключении соглашений между госкомпаниями и госкорпорациями стран объединения", - считает он.

Он напомнил также, что в настоящее время в странах "пятерки" уже действуют две таких площадки: международный центр по урегулированию споров стран БРИКС в Нью-Дели (Индия) и центр по урегулированию споров стран БРИКС в КНР при Шанхайском международном арбитражном центре.

"В России это планируется сделать на базе РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей), как действующего арбитражного института, который имеет [соответствующее] разрешение правительства", - уточнил юрист.

VI юридический форум БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро с 14 по 16 октября. В рамках мероприятия участники обсудят вопросы корпоративного управления, разрешения споров, спортивного права, технологического обеспечения и перспектив эволюции профессии юриста, налоговую проблематику и защиту прав интеллектуальной собственности.

Теги
БРИКС
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