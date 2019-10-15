На реконструкцию собора Нотр-Дам пожертвовали более €100 млн

ТАСС, 15 октября. Объем средств, уже перечисленных на восстановление пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери, составляет €104 млн. Об этом во вторник сообщил министр культуры Франции Франк Риестер.

Сбор на собор. Почему бизнес опасается давать деньги на восстановление Нотр-Дама

"€104 млн уже получено от 350 тысяч дарителей, - сказал глава ведомства, которого цитирует телеканал BFM. - Рано говорить о том, будет ли собранная сумма достаточной [для восстановления собора]". Всего доноры обещали выделить €922 млн, указал министр.

Официально сбор пожертвований на реконструкцию собора Нотр-Дам ведут четыре организации - "Центр национальных памятников", "Фонд Нотр-Дам", "Фонд наследия" и "Фонд Франции".