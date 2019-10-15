Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар в соборе Парижской Богоматери

На реконструкцию собора Нотр-Дам пожертвовали более €100 млн

Говорить о том, будет ли собранная сумма достаточной, рано, отметил министр культуры Франции Франк Риестер

ТАСС, 15 октября. Объем средств, уже перечисленных на восстановление пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери, составляет €104 млн. Об этом во вторник сообщил министр культуры Франции Франк Риестер.

На эту тему
Сбор на собор. Почему бизнес опасается давать деньги на восстановление Нотр-Дама

"€104 млн уже получено от 350 тысяч дарителей, - сказал глава ведомства, которого цитирует телеканал BFM. - Рано говорить о том, будет ли собранная сумма достаточной [для восстановления собора]". Всего доноры обещали выделить €922 млн, указал министр.

Официально сбор пожертвований на реконструкцию собора Нотр-Дам ведут четыре организации - "Центр национальных памятников", "Фонд Нотр-Дам", "Фонд наследия" и "Фонд Франции".

Теги
ФранцияПожар в соборе Парижской Богоматери
Реклама на ТАСС
Кузнецова заявила, что ужесточение наказания за педофилию могут одобрить до конца сессии
Детский омбудсмен также считает, что необходимо законодательно исключить все возможности для отмены или снижения ответственности за преступления в отношении несовершеннолетних
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС