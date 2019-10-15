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В Госдуме предложили заменить для предпринимателей СИЗО на кратные штрафы

Баланс между бизнесом и силовым блоком складывается не в пользу первых, отметили эксперты

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Альтернативой заключения в СИЗО и колониях для подозреваемых и нарушивших закон предпринимателей могут стать кратные штрафы. С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин на круглом столе в Общественной палате РФ.

"Альтернативой заключения в СИЗО и тюрьмах [за экономические преступления] могут послужить кратные штрафы", - цитирует Марданшина пресс-служба Общественной палаты.

Парламентарий подчеркнул, что сейчас против бизнеса часто применяется статья УК РФ 159 о мошенничестве. Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, в свою очередь, напомнил слова президента РФ Владимира Путина из послания Федеральному Собранию о том, что бизнесмены не должны постоянно испытывать риск уголовного или административного преследования.

"Это проблема не только инвестиционного климата, это проблема развития страны, передового фронта развития российской индустрии. Здесь надо что-то менять, и надо отнестись к этому с точки зрения развития страны. Мы не лезем в самую суть уголовного дела, для этого есть следствие, прокуратура, суд, но мы должны понимать контекст. Не надо сажать предпринимателей, если для этого нет очевидных оснований. В этом проблема", - заявил Фадеев.

Зампред комиссии Общественной палаты по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Илья Семин, в свою очередь, отметил, что в сейчас в стране ведется работа по гуманизации законодательства в области экономических преступлений. "Мы часто говорим про сформированный высокий запрос на справедливость, и если мы говорим о балансе между бизнесом и силовым блоком, то он складывается не в пользу первых, это очевидно. Поэтому мы хотели бы выработать не только предложения, направленные на улучшение делового климата, но и социально одобряемые предложения", - подчеркнул Семин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМарданшин, Рафаэль МирхатимовичФадеев, Валерий Александрович
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