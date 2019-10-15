Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фаната "Зенита" оштрафовали на 15 тыс. рублей за попытку ударить омоновца

Инцидент произошел 3 августа во время матча в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Футбольный болельщик, который участвовал в стычке с сотрудниками ОМОН на матче между петербургским клубом "Зенит" и "Краснодаром" 3 августа, приговорен к штрафу в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в Петроградском районном суде.

Согласно материалам дела, Алексея Антонова осудили по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Во время стычки он пытался ударить сотрудника ОМОН, однако не попал в него.

Матч между "Зенитом" и "Краснодаром" состоялся на "Газпром-Арене" 3 августа. Игра завершилась со счетом 1:1. Во время матча между фанатами и омоновцами произошла стычка, инцидент записали на видео и опубликовали в сети.

После матча было возбуждено уголовное дело, в ходе его расследования задержали несколько человек. В полиции Петербурга ТАСС также сообщали, что после матча еще 17 человек привлекли к административной ответственности.

Ранее был осужден еще один участник стычки - Денис Первачук. Он нанес удар рукой заместителю командира батальона ОМОН. Первачук получил реальное лишение свободы - один год колонии-поселения.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Кузнецова заявила, что ужесточение наказания за педофилию могут одобрить до конца сессии
Детский омбудсмен также считает, что необходимо законодательно исключить все возможности для отмены или снижения ответственности за преступления в отношении несовершеннолетних
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС