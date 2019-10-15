Фаната "Зенита" оштрафовали на 15 тыс. рублей за попытку ударить омоновца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Футбольный болельщик, который участвовал в стычке с сотрудниками ОМОН на матче между петербургским клубом "Зенит" и "Краснодаром" 3 августа, приговорен к штрафу в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в Петроградском районном суде.

Согласно материалам дела, Алексея Антонова осудили по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Во время стычки он пытался ударить сотрудника ОМОН, однако не попал в него.

Матч между "Зенитом" и "Краснодаром" состоялся на "Газпром-Арене" 3 августа. Игра завершилась со счетом 1:1. Во время матча между фанатами и омоновцами произошла стычка, инцидент записали на видео и опубликовали в сети.

После матча было возбуждено уголовное дело, в ходе его расследования задержали несколько человек. В полиции Петербурга ТАСС также сообщали, что после матча еще 17 человек привлекли к административной ответственности.

Ранее был осужден еще один участник стычки - Денис Первачук. Он нанес удар рукой заместителю командира батальона ОМОН. Первачук получил реальное лишение свободы - один год колонии-поселения.