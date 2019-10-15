Отправившийся пешком из Твери в Индию петербуржец дошел до Волгограда

ВОЛГОГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга Евгений Кутузов, отправившийся 100 дней назад из Твери в Индию пешком по маршруту русского путешественника Афанасия Никитина, прошел около 2 тыс. км и добрался до Волгограда.

"Считаю, что Афанасий Никитин незаслуженно забыт, хотя в прошлом году отмечалось 550-летие начала его путешествия в Индию. Кстати, он более чем на 20 лет опередил португальца Васко де Гаму и стал первым европейцем, побывавшим в Индии. Но попробуйте зайти в книжный магазин в любом городе и купить там книжку "Хождение за три года" - вы ее там не найдете, непонятно, почему она стала неактуальной...", - рассказал во вторник журналистам 30-летний путешественник.

По его словам, он прошел уже около 2 тыс. км, идет от Твери по обочинам автомобильных дорог, ночует в палатке, прошел через города "Золотого кольца", добрался до Волгограда, далее - Астрахань, Дагестан, Азербайджан, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.

"Планирую завершить путешествие в Индии осенью следующего года, мой конечный пункт - это Ревданд, место высадки Афанасия Никитина в 120 км от Мумбаи - там установлен памятник русскому первопроходцу. Обратный путь планирую так: самолетом в Крым, а затем вновь пешком через Керченский мост, через Ростов и до Смоленска. Потому что известно, что до Твери Никитин не дошел, он заболел и умер в Смоленске", - рассказал Кутузов.

Он отметил, что, кроме познавательно-исторической цели, у его марафона есть задумка, связанная с благотворительностью, - собирать средства для реабилитации детей, больных ДЦП. У Кутузова есть уже опыт проведения благотворительной акции. "В прошлом году пешком я прошел от Санкт-Петербурга до Эльбруса, было собрано больше 1 млн рублей, на эти средства прошли реабилитацию трое страдающих ДЦП детей - Настя, Тимур и Вадим. Все они из разных семей", - уточнил путешественник.

В комитете по развитию туризма Волгоградской области уточнили, что путешественник сотрудничает с Русским информационным центром в Индии, который занимается продвижением России как туристического направления среди своих сограждан. Путешествие Евгения вдохновило представителей этого центра на создание веб-сайта russinfo.in, который станет главным информационным ресурсом о туристических регионах России и Индии.