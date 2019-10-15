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Ростуризм будет продвигать туристический проект "Императорский маршрут" в 19 регионах

В маршрут вошли места, связанные с семьей Романовых

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" и представители 19 регионов России заключили во вторник соглашение о сотрудничестве в продвижении национального историко-культурного туристского проекта "Императорский маршрут", который расскажет о жизни и традициях семьи последнего российского императора Николая II.

"Девять новых регионов присоединились сегодня к проекту, 10 было до этого. Теперь регионов 19", - сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова. "Императорский маршрут" объединил Санкт-Петербург, Москву, Московскую, Тюменскую, Свердловскую, Омскую, Томскую, Костромскую, Калужскую, Псковскую, Кировскую, Брянскую, Воронежскую и Орловскую области, Пермский, Красноярский и Ставропольский края, Крым и Татарстан.

Как рассказала Догузова, Ростуризм и фонд обсуждают формат непосредственного финансового участия Федерального агентства по туризму в проекте в рамках бюджета ведомства. "Мы обязательно информационно поддержим проект. Проект будет обязательно вписан в нашу общую стратегию продвижения страны внутри и за рубежом", - добавила глава Ростуризма.

Догузова отметила, что задача проекта - наполнить каждый регион объектами и связанными с ними образами, предложить туристам уникальный опыт. "Мы ездим не в конкретные страны отдыхать и путешествовать, мы ездим за конкретными впечатлениями, смыслами и образами, которые нас заставляют раз за разом возвращаться в эти страны. Поэтому нам нужно формировать эти образы, нам нужно формировать новый привлекательный образ, имидж нашей страны", - пояснила она.

"Как бы я сформулировала те ощущения, впечатления, образы, которые должны возникать о нашей стране у туристов со всего мира, когда они слышат слово "Россия": современная, модная открытая, безопасная, интересная, драйвовая. В ней каждый может найти впечатления, развлечения на любой вкус. Россия - это целый мир. Это тот образ, который мне бы хотелось, чтобы возникал о стране у миллионов туристов по всему миру. Образ открытой, современной, безопасной, устремленной в будущее страны, где живут радушные люди, которые рады гостям со всего мира", - отметила глава Ростуризма.

О проекте

Проект "Императорский маршрут" реализуется под эгидой Министерства культуры РФ совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Маршрут включает не только места памяти представителей дома Романовых, но и места их пребывания - резиденции, места официальных визитов, посещений и паломничеств. Опорными точками на "Императорском маршруте" стали первый в России государственный Музей семьи императора Николая II в Тобольске и Музей представителей российского императорского дома "Напольная школа в городе Алапаевске".

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