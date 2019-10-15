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В Гааге презентовали роман "Сто один" о подвиге советских воинов в Нидерландах

Книга написана узбекским и российским авторами на основе голландских исследований
Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин (справа) Виталий Чугин/ТАСС
Описание
Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин (справа)
© Виталий Чугин/ТАСС

ГААГА, 15 октября. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Презентация романа "Сто один", написанного узбекским писателем Анваром Иргашевым и его коллегой из России Юлией Медведовской, прошла во вторник в посольстве России в Гааге. Книга рассказывает о трагической судьбе 101 советского война из Узбекистана, которые были взяты в плен в начале Великой Отечественной войны и привезены в голландский концлагерь "Амерсфорт".

Как отметил в беседе с ТАСС посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин, выход книги в свет имеет особую важность с учетом приближающейся 75-й годовщины победы над фашистской Германией. "Мы делаем все возможное для того, чтобы сохранить историческую память о трагических событиях той поры, - отметил он. - Это тем более необходимо, потому что сейчас сплошь и рядом предпринимаются попытки принизить роль Советского Союза, роль наших стран в достижении общей Победы. Мы отвергаем подобного рода утверждения, осуждаем их. Это совершенно недопустимо. Мы хотим восстановить правду, в том числе об узбекских войнах, которые погибли на территории Нидерландов".

"Очень символично, что книга написана узбекским и российским авторами на основе голландских исследований, - обратил внимание посол Узбекистана в Бельгии Дильёр Хакимов, прибывший из Брюсселя специально на презентацию книги. - Думаю, это произведение очень важно для общественности. Мы не должны позволить, чтобы история повторялась и чтобы такие трагические события вновь могли случиться на этой Земле".

Роман "Сто один" основан на документальных фактах с использованием элементов художественного вымысла. Как считалось ранее, фашисты привезли узбекских воинов в концлагерь "Амерсфорт" в сентябре 1941 года, чтобы показать голландцам, с кем воюет Вермахт. Однако, как свидетельствуют новые данные, полученные в 2017-2018 годах, они также должны были стать главными действующими лицами пропагандистского фильма о солдатах Красной Армии, выглядеть лишенными человеческого достоинства, слабыми и примитивными существами. Предполагалось, что просмотр такого фильма поднимет пошатнувшийся дух немецких солдат перед одним из самых главных сражений Великой Отечественной войны - битвой за Москву.

Однако героизм и стойкость, проявленные узниками, не позволили воплотить идею в жизнь, а солдаты Вермахта не только проиграли сражение за столицу, но и понесли колоссальные потери. Что касается узбекских воинов, то 24 из них погибли от голода, болезней и избиений. Остальные 77 человек были расстреляны в лесу неподалеку от концлагеря утром 9 апреля 1942 года. Все они захоронены на мемориальном комплексе "Советское поле славы" под Амерсфортом, однако установить их личности, несмотря на все предпринимаемые попытки, пока так и не удалось.

Теги
БельгияУзбекистанНидерландыРоссия
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