Парфенов объяснил исчезновение названия "Намедни" из его передачи на YouTube

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Журналист Леонид Парфенов объяснил исчезновение названия "Намедни" из его авторских передач об истории СССР на YouTube требованием телеканала-правообладателя.

"Перед первым сезоном, годы 1946-1951, телеканал-правообладатель, предварительно не возражая против использования названия "Намедни", не захотел оформить это официально. Перед нынешним, вторым сезоном, годы 1952-1960, телеканал направил свои возражения нашему партнеру по проекту. Меня самого это бы не смутило, но партнер предпочел не спорить. Остается гордиться, что за четверть века существования телекомпании именно бренд "Намедни" оказался самым востребованным", - привел ТАСС слова Парфенова его представитель.

Последние выпуски программы Парфенова содержат название года, которому посвящена передача, и имя журналиста: "1952 с Леонидом Парфеновым", "1953 с Леонидом Парфеновым".

Телеканал НТВ в этой связи воздержался от комментариев. В апреле НТВ сообщило о планах создания документального сериала под рабочим названием "Намедни", куда войдут лучшие материалы, снятые репортерами НТВ за все годы существования информационной службы канала.

Парфенов вернулся к созданию передачи в марте. Премьера состоялась на его канале в YouTube.

"Намедни" - авторская программа журналиста Леонида Парфенова, выходившая в эфир Второй программы Центрального телевидения с 1990 по 1991 год и канала НТВ с 1993 по 2004 год. Передача снималась в формате неполитических новостей, как документальный проект и как информационно-аналитическая программа. Проект был закрыт после ухода Парфенова с телеканала НТВ в 2004 году.