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Кузнецова заявила, что ужесточение наказания за педофилию могут одобрить до конца сессии

Детский омбудсмен также считает, что необходимо законодательно исключить все возможности для отмены или снижения ответственности за преступления в отношении несовершеннолетних
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Законопроект об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних может быть рассмотрен в Госдуме до конца осенней сессии. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во вторник в штаб-квартире Общероссийского народного фронта на круглом столе, посвященном профилактике преступлений против детей.

"Не так давно отправила в Госдуму телеграмму с просьбой ускорить принятие законопроекта, то есть он уже был рассмотрен, но не было следующего шага. Мне ответили, что в ближайшее время, в осеннюю сессию [проект] должен быть рассмотрен", - сообщила Кузнецова.

Омбудсмен также считает, что необходимо законодательно исключить все возможности для отмены или снижения ответственности за преступления в отношении детей. В частности, речь идет об отмене возможности для условно-досрочного освобождения лиц, совершивших подобные преступления, уточнила Кузнецова.

Кроме того, она предложила ограничить возможности использования интернета лицами, совершившими преступления против детей. "Постараемся, чтобы предложения вошли [в законопроект]. Сейчас в законопроекте - отмена срока давности за такие преступления, пожизненное заключение. Хотим к некоторым предусмотренным ограничениям добавить ограничение преступников в пользовании интернетом, чтобы не могли реализовать там преступные замыслы", - сказала Кузнецова.

Ранее сообщалось, что Кузнецова направила председателю Госдумы Вячеславу Володину обращение с просьбой ускорить принятие законопроекта об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Согласно информации, размещенной на сайте Госдумы, документ был принят в первом чтении 3 июля 2018 года.

В соответствии с пояснительной запиской к законопроекту, предлагается, в частности, чтобы сроки давности по преступлениям против половой неприкосновенности детей исчислялись не с момента совершения деяния, а с момента достижения потерпевшим совершеннолетия. Кроме того, законопроектом вводится отдельная ответственность "за понуждение детей к действиям сексуального характера с использованием сети Интернет". Еще одна инициатива касается признания тяжким преступлением изготовления, приобретения, хранения, распространения и демонстрации порнографических материалов с изображением несовершеннолетних.

Теги
РоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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