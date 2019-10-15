Секретарь Совбеза России в Гаване воздал почести советским воинам-интернационалистам

ГАВАНА, 15 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник возложил в Гаване венок к Мемориалу советского воина-интернационалиста.

Патрушев прибыл на Кубу 15 октября с двухдневным визитом для проведения консультаций по безопасности. Его сопровождают заместители секретаря Совбеза Александр Венедиктов и Олег Храмов, статс-секретарь - замминистра внутренних дел Игорь Зубов, главком Сухопутных войск Олег Салюков, статс-секретарь - замдиректора Росгвардии Олег Плохой и представители других ведомств.

После возложения венка Патрушев наградил почетными знаками Совбеза РФ нескольких ветеранов МВД Кубы, которые "внесли существенный вклад в сохранение завоеваний кубинской революции". В ответ награжденные выразили благодарность российской стороне, в том числе за помощь в подготовке офицеров МВД Кубы, техническую поддержку и обмен информацией.

После церемонии делегация во главе с Патрушевым направилась в МВД Кубы, где пройдут консультации по безопасности с министром внутренних дел республики Хулио Бермехо и представителями других кубинских ведомств.

Мемориал советского воина-интернационалиста в Гаване был открыт 23 февраля 1978 года к 60-летию Вооруженных сил СССР. Место его установки выбрано неслучайно: здесь захоронены 68 советских солдат и офицеров, в том числе одна женщина, погибших или умерших на территории Кубы в 1960-е годы. На центральной плите мемориала изображены две руки: в одной из них - автомат, что символизирует помощь советских вооруженных сил Кубе, в другой - лавровая ветвь, олицетворяющая дань кубинского народа памяти советских воинов, погибших в карибской стране.