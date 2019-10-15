ГИБДД готова рассмотреть вопрос о запрете регистрации автобусов на физлиц

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Госавтоинспекция планирует рассмотреть вопрос о введении запрета на регистрацию автобусов на физических лиц. Об этом сообщил начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Роман Мишуров на заседании круглого стола в преддверии пленарного заседания Всероссийского семинара-совещания руководителей подразделений Госавтоинспекции.

"Транспортными средствами, явно предназначенными для коммерческого использования - это категория автобусов более 5 тонн, категория М3, тяжелые грузовики более 12 тонн, прицепы [категории] О3, О4, свыше 3,5 тонн - физическим лицам во многих странах мира [владение] запрещено, физическое лицо не может приобрести такую технику. Мы готовы это рассмотреть, обсудить, послушать. Потому что Минтранс активно поддерживает эту позицию <…> Подумать в дальнейшем можно", - сказал он.

Также Мишуров пояснил, что сейчас обязанности по исполнению требований по перевозке распространяются только на юридические лица. При этом практика расследования ДТП с участием этого вида транспорта показывает, что транспортные средства часто оказываются принадлежащими физическому лицу.

"Огромный автобус приехал, человек говорит, что купил для собственных нужд. Какие могут быть собственные нужды на таком автобусе? Или фуры огромные. Как только государство начинает регулировать вопросы, связанные с перевозочной деятельностью и дополнительным обременением, все уходит сразу в физических лиц", - добавил он.

Мишуров уточнил, что рассмотрение вопроса может занять до полугода и позже войти в новый пакет поправок к закону "О государственной регистрации транспортных средств".