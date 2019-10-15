Белоруссия, Казахстан и Россия обсудили сотрудничество в ликвидации ЧС

МИНСК, 15 октября. Главы МЧС Белоруссии и России Владимир Ващенко и Евгений Зиничев, а также замглавы МВД Казахстана Юрий Ильин на заседании Совместной коллегии в Могилеве обсудили сотрудничество стран в сфере ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом во вторник сообщила пресс-служба МЧС Белоруссии.

"Сегодня были рассмотрены очень важные и актуальные вопросы, направленные, прежде всего, на повышение эффективности защиты населения наших стран. Накануне мы провели серьезный семинар, поделились опытом, а на сегодняшнем заседании рассмотрели его более детально", - отметил Ващенко.

Как уточняет пресс-служба, на заседании были рассмотрены вопросы совершенствования подходов при оказании и приеме международной помощи в ликвидации крупномасштабных ЧС, особенностей проведения аварийно-спасательных работ в метрополитене, тушения пожаров в сельских населенных пунктах и программ подготовки детей к действиям в экстремальных ситуациях. Также было обсуждено международное сотрудничество между тремя странами по снижению рисков бедствий и ликвидации ЧС.

Участники заседания обсудили также вопросы технических регламентов Евразийского экономического союза и подходы к осуществлению государственного надзора за продукцией в области обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.