Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета

Как передает ТАСС с места событий, глава российского государства получил ответный дар от наследного принца - макет дворца Каср аль-Хосн, который ранее был резиденцией президента ОАЭ. Этот "дворец-крепость" - самое древнее строение в Абу-Даби на главной улице имени шейха Заида. Дворец входит в культурный фонд эмиратской столицы, став одним из символов ОАЭ.

В понедельник Путин был с государственным визитом в Эр-Рияде, где также преподнес в подарок королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду камчатского кречета. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил символичный характер этого подарка, напомнив, что проект по разведению кречетов был презентован на сентябрьском Восточном экономическом форуме во Владивостоке российской и индийским делегациям. Он сказал, что центр по разведению кречетов, открытие которого предполагалось по проекту, в самое ближайшее время начнет функционировать на Камчатке. Пресс-секретарь Путина добавил, что разведение кречетов - это бизнес-проект. Источник в российской делегации уточнял, что Путин передал саудовскому монарху молодую самку кречета, которой было дано имя Альфа, она натренирована на охоту на птиц.