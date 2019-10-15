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Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета

Президент получил ответный подарок - макет дворца Каср аль-Хосн, который ранее был резиденцией президента ОАЭ
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммад Аль Нахайян Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммад Аль Нахайян
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

АБУ-ДАБИ, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, находящийся с государственным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, подарил наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну белого кречета.

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Как передает ТАСС с места событий, глава российского государства получил ответный дар от наследного принца - макет дворца Каср аль-Хосн, который ранее был резиденцией президента ОАЭ. Этот "дворец-крепость" - самое древнее строение в Абу-Даби на главной улице имени шейха Заида. Дворец входит в культурный фонд эмиратской столицы, став одним из символов ОАЭ.

В понедельник Путин был с государственным визитом в Эр-Рияде, где также преподнес в подарок королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду камчатского кречета. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил символичный характер этого подарка, напомнив, что проект по разведению кречетов был презентован на сентябрьском Восточном экономическом форуме во Владивостоке российской и индийским делегациям. Он сказал, что центр по разведению кречетов, открытие которого предполагалось по проекту, в самое ближайшее время начнет функционировать на Камчатке. Пресс-секретарь Путина добавил, что разведение кречетов - это бизнес-проект. Источник в российской делегации уточнял, что Путин передал саудовскому монарху молодую самку кречета, которой было дано имя Альфа, она натренирована на охоту на птиц.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичОАЭРоссияСауд, Сальман бен Абдель Азиз, АльПесков, Дмитрий СергеевичНахайян, Мухаммед бен Заид, Аль
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