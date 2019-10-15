Источник: южнокорейское агентство Yonhap может потерять монополию на работу со СМИ КНДР

СЕУЛ, 15 октября. /ТАСС/. Южнокорейское агентство Yonhap, частично принадлежащее государству, может лишиться монополии на работу со СМИ КНДР и распространение в стране новостей, подготовленных на их основе. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в данной организации.

По его словам, Yonhap еще с 1950-х годов является единственным агентством, наделенным правительством соответствующими правами. В Южной Корее к работе с северокорейскими СМИ законодательно допускается лишь ограниченный круг организаций, которые должны отвечать определенным критериям.

Однако в 2018 году, как рассказал собеседник, небольшое частное новостное агентство News1 приобрело через агента в Японии эксклюзивные права на распространение в Южной Корее материалов центральной газеты КНДР Rodong Sinmun, предложив за них сумму в несколько раз больше, чем платил Yonhap.

Южнокорейское министерство объединения изначально заверило Yonhap, что, несмотря на контракт, не выдаст News1 соответствующую лицензию. Однако, отметил источник, сейчас правительство изменило свою позицию и "уже почти готово" предоставить компании такое разрешение. Yonhap пытается оспорить это решение, указал собеседник.

В агентстве выражают опасение, что получение частной компанией лицензии на работу с печатью КНДР и распространение соответствующих новостей создает прецедент, который может негативно отразиться не только на рынке СМИ, но и на межкорейских отношениях.

Представители Yonhap считают, что это может стать причиной стремительного и неоправданного роста цен на подписку, а также привести к различным спекуляциям. Кроме того, в отличие от агентства Yonhap, имеющего 70-летний опыт работы с северокорейскими СМИ и отличающегося в целом взвешенным подходом к освещению событий в соседней стране, коммерческие издания в погоне за прибылью могут слишком вольно интерпретировать содержание публикаций и даже искажать его.