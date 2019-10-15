Филиппины надеются на плодотворное сотрудничество с российскими СМИ

ТАСС, 15 октября. Правительство Филиппин надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с российскими средствами массовой информации. Об этом ТАСС рассказал помощник секретаря по связям с общественностью при администрации филиппинского президента Джусан Винсент Арцена.

"Я надеюсь, что российские СМИ, такие как ТАСС, будут сотрудничать с нами в будущем для укрепления нашего сотрудничества со средствами массовой информации", - сообщил он.

По словам секретаря, филиппинские СМИ пригласили поучаствовать в международном семинаре телеканала RT.

"Благодаря этой программе у филиппинских журналистов будет возможность получить представление обо всех аспектах проверки, производства и продвижения контента в современных средствах массовой информации", - уверен он. "Эта учебная программа не только улучшит навыки и возможности наших журналистов, но и углубит отношения между правительствами Филиппин и России, а также организациями в сфере медиа", - добавил Арцена.

"Мы надеемся, что эта программа приведет к лучшему пониманию и оценке медиа-контента на благо филиппинцев, а также к открытию возможностей для сотрудничества в области СМИ между нашими двумя странами. Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество с российскими СМИ", - подытожил он.

С 1 по 5 октября состоялся второй визит президента Филиппин Родриго Дутерте в Россию и его четвертая встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Первая поездка политика в Россию в 2017 году была прервана из-за критической ситуации на филиппинском острове Минданао, где было введено военное положение в связи с вооруженными столкновениями между армией и боевиками, связанными с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Во время недавнего визита Дутерте принял участие в заседании Валдайского клуба в Сочи, российско-филиппинском бизнес-форуме и встретился с филиппинской общиной.