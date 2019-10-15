В России более 100 тыс. правонарушителей находятся под административным надзором МВД

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Более 100 тыс. лиц, совершивших правонарушения, находятся под надзором МВД России. Об этом заявил начальник Управления организации охраны правопорядка в жилом секторе и деятельности по исполнению административного законодательства ГУООП МВД России Станислав Колесник.

"У нас за 11 лет сложилась серьезная практика административного надзора, и все пять ограничений, которые имеют место быть, они контролируемы. МВД России не против бы дополнить эти ограничения", - сказал он.

По его словам, под административным надзором МВД сегодня находятся более 100 тыс. человек, совершивших преступления и правонарушения. "На чуть более 100 тыс. лиц, находящихся под надзором, более 240 тыс. раз составлялись протоколы [за нарушение надзора], возбуждено 9 тыс. уголовных дел", - сказал он.