МВД предложило вести продажу "красивых" номеров через портал госуслуг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. МВД РФ предложило осуществлять выбор и покупку госномеров при регистрации автомобиля через платформу портала госуслуг. Об этом сообщил начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ Мишуров на заседании круглого стола в преддверии пленарного заседания Всероссийского семинара-совещания руководителей подразделений Госавтоинспекции.

"Мы придерживаемся того, чтобы данный механизм [выбор и покупка госномеров] был сделан, опять же, через четко фиксированную пошлину повышенную. Субъекты, по аналогии с транспортным налогом, могут получить право увеличивать или уменьшать базовую пошлину, исходя из особенностей, и определять какой-то объем серий, которые, как они считают, могут вызвать повышенный интерес граждан. И, опять же, делать это все через единый портал [госуслуг]. Это мы предлагаем, позиция МВД в Минэкономразвития ушла", - сказал он.

При этом, согласно предложению, на портале можно будет организовать выбор "красивых" номеров с повторяющимися цифрами, буквами и любых других из числа свободных номеров.

Минэкономразвития, по словам Мишурова, предлагает другой путь реализации возможности выбора и приобретения номеров - аукционы. Однако МВД сомневается в эффективности проведения процедур через аукцион, который будет занимать порядка 30 дней. "У них там много мыслей, но, опять же, они разбиваются о то, что практически это работать не будет. <…> Мы говорим о том, что в любом случае надо фиксировать реальную цену этого знака. <…> Надо начинать с того, чтобы не получилось, что какой-то быстрый Вася все купил, а потом быстренько в 10-40 раз дороже [продал]", - прокомментировал он.

Мишуров отметил, что приобретение госномеров именно через портал госуслуг будет наиболее удобным и, главное, безопасным для покупателя. Обсуждение вопроса представителями МВД и Минэкономразвития состоится 24 октября.

"[Необходимо обеспечить] возможность покупки требуемого номера любому человеку, не тому, кто прибежал быстро и скупил все", - сказал он. "Кривые процессы с участием перекупщиков чреваты отменой покупки при выявлении нарушений, отметил он.