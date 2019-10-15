Прожиточный минимум пенсионеров в Москве могут увеличить на 463 рубля в 2020 году

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Власти Москвы предложили увеличить минимум московского пенсионера на 463 рубля в 2020 году, таким образом данная величина составит почти 12,6 тыс. рублей. Соответствующий законопроект внесен в Мосгордуму мэром Сергеем Собяниным и опубликован во вторник на сайте столичного парламента.

"Порядок назначения и выплаты региональной социальной доплаты (РСД - прим. ТАСС) к пенсии неработающим пенсионерам определен постановлением правительства Москвы. По состоянию на июль 2019 года, количество получателей РСД к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера в размере 12115 рублей в Москве составляет 61 тыс. человек. В целях установления РСД к пенсии неработающим гражданам, получающим пенсию в Москве и зарегистрированным по месту пребывания или по месту жительства в городе Москве менее десяти лет в общей сложности, проектом закона города Москвы "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2020 год" предлагается на следующий год установить величину прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в размере 12578 рублей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечается в документе, принятие закона позволит рассчитать региональную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам в Москве в соответствии с порядком, предусмотренным нормативными правовыми актами города. Средства на выплату РСД к пенсии неработающим пенсионерам в Москве на следующий год предусмотрены проектом закона о бюджете столицы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в рамках госпрограммы "Социальная поддержка жителей города Москвы" в размере 157,4 млрд рублей.

"Исходя из среднего размера доплаты до величины прожиточного минимума пенсионера - 4743 рубля, общие расходы на реализацию указанного закона составят порядка 4,3 млрд рублей (4743 рубля х 75 тыс. человек х 12 месяцев, где 75 тыс. человек - среднегодовая прогнозная численность получателей в 2020 году). Дополнительных расходов из бюджета города Москвы не потребуется", - заключается в законопроекте.