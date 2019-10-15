Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прожиточный минимум пенсионеров в Москве могут увеличить на 463 рубля в 2020 году

Он составит 12 578 рублей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Власти Москвы предложили увеличить минимум московского пенсионера на 463 рубля в 2020 году, таким образом данная величина составит почти 12,6 тыс. рублей. Соответствующий законопроект внесен в Мосгордуму мэром Сергеем Собяниным и опубликован во вторник на сайте столичного парламента.

"Порядок назначения и выплаты региональной социальной доплаты (РСД - прим. ТАСС) к пенсии неработающим пенсионерам определен постановлением правительства Москвы. По состоянию на июль 2019 года, количество получателей РСД к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера в размере 12115 рублей в Москве составляет 61 тыс. человек. В целях установления РСД к пенсии неработающим гражданам, получающим пенсию в Москве и зарегистрированным по месту пребывания или по месту жительства в городе Москве менее десяти лет в общей сложности, проектом закона города Москвы "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2020 год" предлагается на следующий год установить величину прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в размере 12578 рублей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечается в документе, принятие закона позволит рассчитать региональную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам в Москве в соответствии с порядком, предусмотренным нормативными правовыми актами города. Средства на выплату РСД к пенсии неработающим пенсионерам в Москве на следующий год предусмотрены проектом закона о бюджете столицы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в рамках госпрограммы "Социальная поддержка жителей города Москвы" в размере 157,4 млрд рублей.

"Исходя из среднего размера доплаты до величины прожиточного минимума пенсионера - 4743 рубля, общие расходы на реализацию указанного закона составят порядка 4,3 млрд рублей (4743 рубля х 75 тыс. человек х 12 месяцев, где 75 тыс. человек - среднегодовая прогнозная численность получателей в 2020 году). Дополнительных расходов из бюджета города Москвы не потребуется", - заключается в законопроекте.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Нетаньяху обратился к Путину с просьбой помиловать осужденную израильтянку
Нааму Иссахар приговорили к 7,5 года колонии за контрабанду гашиша
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС