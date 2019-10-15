Опрос: в вопросе о переводе школ на украинский язык мнения украинцев разделись поровну

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. В вопросе о переводе русскоязычных школ на украинский язык с осени будущего года мнения украинцев разделись почти поровну. Это показал опрос общественного мнения, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

Заявление министра образования Анны Новосад о переходе с сентября 2020 года всех русскоязычных школ на украинский язык, как того требует принятый еще при прежней администрации Петра Порошенко закон "Об образовании", поддержали 49% респондентов, 47% - высказались против.

Об "однозначной поддержке" такого шага заявили 33% опрошенных. "Скорее одобряют" такую меру еще 16%. При этом "категорически против" перевода русскоязычных школ на украинский язык выступает 31% украинцев. С этой позицией "скорее согласны" также 16%.

Опрос проводился 9 - 11 октября методом телефонного интервью среди 1500 совершеннолетних респондентов на всей подконтрольной Украине территории. Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

По данным другого опроса, проведенного еще в июне этого года компанией TNS, почти одинаковым остается в стране и число украинцев, общающихся на русском и украинском языках. Дома и на работе русский и украинский языки используют равное число опрошенных - по 49%. Но украинский язык доминирует в сфере формального общения и в учебных заведениях - 53%, а русский преобладает в неформальном общении - с друзьями и знакомыми - 52%, а также в интернете - 56%.

Язык и образование

В сентябре 2017 года парламент Украины принял новую редакцию закона "Об образовании". Документ содержит статью, которая предусматривает поэтапное запрещение использования в образовательной системе русского языка и языков других национальных групп Украины. После принятия закона некоторые страны выразили беспокойство о будущем национальных меньшинств на Украине, а Венецианская комиссия рекомендовала Киеву принять меры по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств.

Тем не менее, на прошлой неделе министр образования и науки Украины Новосад подтвердила, что русскоязычные школы на Украине "с сентября 2020 года переходят на украинский язык обучения". На это заявление отреагировал МИД РФ, который, в частности, отметил, что власти Украины продолжают взятый ранее курс на тотальную украинизацию страны. "Вынуждены с сожалением констатировать, что официальный Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны. Более того, русский язык по-прежнему подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, переход на украинский язык откладывается до 2023 года", - заявило дипведомство.

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на прошлой неделе на пресс-конференции на вопрос о переводе русскоязычных школ на украинский язык, сказал, что министр образования, делая данное заявление, с ним не советовалась, и пообещал "выяснить вопрос".

Закон о госязыке

На сплошную украинизацию нацелен и закон о госязыке, который был подписан бывшим президентом Петром Порошенко и вступил в силу в июле. Закон обязывает использовать украинский язык во всех сферах государственной и общественной жизни, кроме частного общения. В соответствии с законом попытки введения в стране официального многоязычия признаются "действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя". Одновременно вводится понятие "публичное унижение украинского языка".

Вместе с тем в конце августа Зеленский заявлял о необходимости разработать законопроект о национальных меньшинствах, который защищал бы их права, в том числе язык и вероисповедание. Правда, в одном из своих выступлений президент также допускал, что в будущем в Донбассе русский язык можно будет использовать для ведения документооборота.