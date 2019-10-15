Иск Минюста о ликвидации движения "За права человека" подан по итогам внеплановой проверки

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Минюст подал иск в Верховный суд России с требованием ликвидировать движение "За права человека" Льва Пономарева в связи с выявленными в ходе внеплановой проверки нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, отвечая на запрос ТАСС.

"Минюстом России в период с 14 января по 8 февраля 2019 года во исполнение требования Генеральной прокуратуры РФ проведена внеплановая документарная проверка деятельности Общероссийского общественного движения защиты прав человека "За права человека". В результате проверки установлено, что движение осуществляет деятельность с грубыми нарушениями действующего законодательства и не соблюдает положения собственного устава", - сказали в пресс-службе.

Министерство выносило в адрес совета движения предупреждение и представление об устранении выявленных нарушений. "В установленный срок нарушения движением не устранены", - пояснили в Минюсте. В связи с этим министерство направило в Верховный суд административный иск о ликвидации движения. Его рассмотрение назначено на 14 ноября.

Ранее лидер движения Лев Пономарев сообщил ТАСС, что поводом для иска стало несоответствие устава новым требованиям закона. По его словам, другой претензией Минюста стало то, что движение нарушает требования закона об иностранных агентах, в частности, не указан факт нахождения в реестре в соцсетях.

12 февраля этого года Минюст включил движение "За права человека" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента. В министерстве пояснили, что факт соответствия движения признакам иноагента установлен в ходе внеплановой документарной проверки. Движение "За права человека" во главе с Пономаревым уже признавали НКО - иноагентом в декабре 2014 года. Однако год спустя, в декабре 2015 года, оно было исключено из реестра, поскольку Минюст после внеплановой проверки установил, что движение прекратило выполнять функции иноагента.