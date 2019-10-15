На форуме "Машук" намерены усилить образовательную часть в 2020 году

ПЯТИГОРСК, 15 октября. /ТАСС/. Образовательную программу усилят на Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук" в 2020 году. В частности, эксперты расскажут участникам об общей ситуации в стране и мире, а также о разрешении межнациональных конфликтов в разные исторические эпохи, сообщил заместитель полномочного представителя президента в СКФО Сергей Стариков во вторник.

"Много было развлекательных мероприятий, были хорошие, достойные, но все-таки в следующем году мы будем делать упор на образовательную часть. Надо расширить общий кругозор участников. Рассказывать им, как живет мир, какие технологии используются, экспертов привозить, говорить о том, что многие наши проблемы местечковые", - сказал Стариков на совещании, посвященном итогам проведения X Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" и перспективам развития форума в 2020 году.

По его словам, также необходимо усилить общегуманитарный профиль.

"Второе, это надо усилить общегуманитарный профиль, различные исторические экскурсы, приводить конкретные примеры разрешения межэтнических и межнациональных конфликтов, внутриконфессиональных и межконфессиональных конфликтов", - добавил представитель полпредства. Он пояснил, что в истории есть много подобных примеров.

"Много примеров есть, нужно разбирать их, что происходило, что не мы такие уникальные, что есть положительный и отрицательный опыт. Все это показывать ребятам и прививать чувство здорового отношения к нашей стране и истории", - добавил Стариков.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс.