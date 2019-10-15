Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

На форуме "Машук" намерены усилить образовательную часть в 2020 году

По мнению заместителя полномочного представителя президента в СКФО Сергея Старикова, также необходимо усилить общегуманитарный профиль

ПЯТИГОРСК, 15 октября. /ТАСС/. Образовательную программу усилят на Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук" в 2020 году. В частности, эксперты расскажут участникам об общей ситуации в стране и мире, а также о разрешении межнациональных конфликтов в разные исторические эпохи, сообщил заместитель полномочного представителя президента в СКФО Сергей Стариков во вторник.

"Много было развлекательных мероприятий, были хорошие, достойные, но все-таки в следующем году мы будем делать упор на образовательную часть. Надо расширить общий кругозор участников. Рассказывать им, как живет мир, какие технологии используются, экспертов привозить, говорить о том, что многие наши проблемы местечковые", - сказал Стариков на совещании, посвященном итогам проведения X Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" и перспективам развития форума в 2020 году.

По его словам, также необходимо усилить общегуманитарный профиль.

"Второе, это надо усилить общегуманитарный профиль, различные исторические экскурсы, приводить конкретные примеры разрешения межэтнических и межнациональных конфликтов, внутриконфессиональных и межконфессиональных конфликтов", - добавил представитель полпредства. Он пояснил, что в истории есть много подобных примеров.

"Много примеров есть, нужно разбирать их, что происходило, что не мы такие уникальные, что есть положительный и отрицательный опыт. Все это показывать ребятам и прививать чувство здорового отношения к нашей стране и истории", - добавил Стариков.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Год без Константинополя. Как создание новой церкви на Украине изменило православный мир
В апреле 2018 года экс-президент Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС