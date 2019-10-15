Нетаньяху обратился к Путину с просьбой помиловать осужденную израильтянку

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально обратился во вторник к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссахар, приговоренную в России к 7,5 года колонии общего режима за контрабанду 9,6 грамма гашиша. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

"Нетаньяху от имени и по поручению президента [Израиля] Реувена Ривлина обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании Наамы Иссахар и ее возвращении в Израиль. Эта просьба была направлена сегодня (15 октября) вечером президенту России Путину", - говорится в заявлении канцелярии.