Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Нетаньяху обратился к Путину с просьбой помиловать осужденную израильтянку

Нааму Иссахар приговорили к 7,5 года колонии за контрабанду гашиша
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху EPA-EFE/ATEF SAFADI ↑ collapse
Описание
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© EPA-EFE/ATEF SAFADI ↑ collapse

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально обратился во вторник к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссахар, приговоренную в России к 7,5 года колонии общего режима за контрабанду 9,6 грамма гашиша. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

"Нетаньяху от имени и по поручению президента [Израиля] Реувена Ривлина обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании Наамы Иссахар и ее возвращении в Израиль. Эта просьба была направлена сегодня (15 октября) вечером президенту России Путину", - говорится в заявлении канцелярии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАИзраильРивлин, РеувенНетаньяху, Биньямин
Реклама на ТАСС
Северный Кавказ
Матовников: молодежные мероприятия округа нужно проводить на курортах Северного Кавказа
По мнению полномочного представителя президента в СКФО, это будет популяризировать курорты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС