"Врачи без границ" эвакуируют персонал из-за боев на северо-востоке Сирии

ЖЕНЕВА, 15 октября. /ТАСС/. Международная неправительственная организация "Врачи без границ" (Mdecins Sans Frontires, MSF) решила эвакуировать свой персонал из районов боев на северо-востоке Сирии и приостановить ряд гуманитарных операций. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном во вторник в Женеве.

"Вследствие начала Турцией военной операции и крайне переменчивой ситуации на северо-востоке Сирии международная медицинская гуманитарная организация "Врачи без границ" приняла трудное решение о приостановке большей части своей деятельности и эвакуации всего своего международного персонала на северо-востоке Сирии", - говорится в заявлении.

Как отмечает MSF, после начала 9 октября турецкой военной операции она эвакуировала своих сотрудников из ряда населенных пунктов, в частности, Айн-Иссы и Телль-Тамера, а также города Ракка. "Это были крайне трудные решения, поскольку MSF очень хорошо знает о нуждах бегущих и уязвимых людей в регионе", - указывает организация. Она характеризует нынешнюю обстановку как "очень непредсказуемую и быстро меняющуюся". Поэтому у MSF "нет возможности вести переговоры" о безопасном доступе к нуждающимся в помощи жителям. Учитывая наличие многочисленных группировок, участвующих в боях, у организации больше нет гарантий безопасности ее сотрудников, подчеркивается в заявлении.