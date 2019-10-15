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Военная операция Турции на севере Сирии

"Врачи без границ" эвакуируют персонал из-за боев на северо-востоке Сирии

В организации охарактеризовали обстановку как "очень непредсказуемую и быстро меняющуюся", поэтому у "Врачей без границ" "нет возможности вести переговоры" о безопасном доступе к нуждающимся в помощи жителям

ЖЕНЕВА, 15 октября. /ТАСС/. Международная неправительственная организация "Врачи без границ" (Mdecins Sans Frontires, MSF) решила эвакуировать свой персонал из районов боев на северо-востоке Сирии и приостановить ряд гуманитарных операций. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном во вторник в Женеве.

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"Вследствие начала Турцией военной операции и крайне переменчивой ситуации на северо-востоке Сирии международная медицинская гуманитарная организация "Врачи без границ" приняла трудное решение о приостановке большей части своей деятельности и эвакуации всего своего международного персонала на северо-востоке Сирии", - говорится в заявлении.

Как отмечает MSF, после начала 9 октября турецкой военной операции она эвакуировала своих сотрудников из ряда населенных пунктов, в частности, Айн-Иссы и Телль-Тамера, а также города Ракка. "Это были крайне трудные решения, поскольку MSF очень хорошо знает о нуждах бегущих и уязвимых людей в регионе", - указывает организация. Она характеризует нынешнюю обстановку как "очень непредсказуемую и быстро меняющуюся". Поэтому у MSF "нет возможности вести переговоры" о безопасном доступе к нуждающимся в помощи жителям. Учитывая наличие многочисленных группировок, участвующих в боях, у организации больше нет гарантий безопасности ее сотрудников, подчеркивается в заявлении.

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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