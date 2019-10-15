В ГИБДД призвали автошколы переходить на обучение в реальных условиях дорожного движения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Ученики российских автошкол должны ездить не только по определенным заранее маршрутам, заучивая их наизусть для сдачи экзамена, но и принимать участие в реальном дорожном движении, в том числе учиться водить автомобиль в условиях скоростей потоков автотранспорта в городе и на трассах, сообщил ТАСС начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГУОБДД МВД Роман Мишуров.

"Он получил водительское и выехал на трассу, все, он не может ни обогнать, он не может на скорости 80 или 90 км/час ездить. Он на такой скорости никогда не ездил, а он уже с водительским удостоверением. Проезжает перекресток, чуть быстрее скорость [потока], и он не понимает, кто кому уступает. Мы говорим, что хватит заучивать маршруты и площадку, давайте их в реальное дорожное движение поместим", - сказал Мишуров.

Ранее на круглом столе, проходящем в рамках Всероссийского семинара-совещания руководителей подразделений Госавтоинспекции, Мишуров представил его участникам планы по коррекции правил сдачи экзаменов на получение водительских прав. Одно из важных изменений, которое должно заработать к октябрю 2020 года, упразднение системы подготовки водителей на строго определенных маршрутах. Вместо них инструкторам и будущим водителям определят условные районы, где и будет проходить сдача экзамена по вождению в условиях города.

"Сейчас у нас маршрут строго определенный. К примеру, улица Бирюлевская, Лебедянская, Липецкая и так далее. А сейчас мы говорим "нет", мы говорим, что маршрут будет в пределах улиц, этот район мы очерчиваем. Инспектор там может [на экзамене] ехать, куда захочет, а не по тем заученным маршрутам, по которым они крутятся", - уточнил Мишуров.

Он также добавил, что зачастую ДТП, в которые попадают начинающие водители, происходят в условиях, с которыми они не сталкиваются при обучении в автошколе - это скоростные обгоны, а также движение в интенсивном потоке автомобилей.

Всероссийский семинар-совещание руководителей подразделений Госавтоинспекции прошел в Екатеринбурге 15 октября. На нем присутствовали руководители управлений ГИБДД со всей страны. Мастер-классы и круглые столы семинара-совещания были посвящены реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", вопросам повышения безопасности дорожного движения для автомобилистов, пассажиров и водителей общественного транспорта, новым правилам регистрации транспортных средств и допуска водителей к участию в дорожном движении.