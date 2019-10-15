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Северный Кавказ

Матовников: молодежные мероприятия округа нужно проводить на курортах Северного Кавказа

По мнению полномочного представителя президента в СКФО, это будет популяризировать курорты

ПЯТИГОРСК, 15 октября. /ТАСС/. Массовые мероприятия с участием молодежи необходимо проводить на курортах Северного Кавказа, а не в городских дворцах культуры, заявил полномочный представитель президента в СКФО Александр Матовников во вторник.

"У нас есть план молодежных мероприятий. Если мы говорим о КЧР, конечно же, их надо проводить в Архызе, если о КБР - на Эльбрусе, в Чечне - Ведучи, Мамисона еще нет в Осетии, но будет. Нам надо популяризировать эти места и молодежные форумы проводить там по возможности, тем более у нас инфраструктура для этого существует", - сказал Матовников на совещании, посвященном итогам проведения X Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" и перспективам развития форума в 2020 году.

Полпред отметил, что это будет популяризировать курорты.

"Тем самым мы будем популяризировать курортную зону. Тем не менее не обязательно проводить в центре города в каком-то доме культуры, нужно молодежь вывозить на природу, это дополнительное движение, чтобы раскрыть Кавказ для тех, кто приезжает не с Кавказа. И для наших ребят, которые могут не знать соседние республики", - сказал Матовников.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФОСтавропольский край
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