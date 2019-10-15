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Зараженный сотрудник пищеблока работает у организатора питания в школах Нижнего Новгорода

У одного из работников школы №47 выявили дизентерию

ТАСС, 15 октября. Работник пищеблока школы №47 в Нижнем Новгороде, у которого выявили дизентерию, является сотрудником предприятия-организатора горячего питания в общеобразовательных учреждениях города. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

14 октября пресс-служба следственного управления СКР по Нижегородской области сообщила о доследственной проверке по информации в СМИ о групповом заболевании острой кишечной инфекцией в школе №47. Как утончили 15 октября в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, при лабораторном обследовании материалов от больных учащихся были обнаружены ДНК шегеллы, у работника пищеблока школы установили носительство дизентерии.

"Работник пищеблока -- сотрудник компании, которая поставляет горячую еду в школу. Он - работник ЕЦМЗ, да, то есть, сотрудник пищеблока официально работает в ЕЦМЗ", - сказала собеседница агентства.

По информации областного управления Роспотребнадзора, новых случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди учеников школы №47 не зарегистрировано, работу общеобразовательного учреждения приостановили с 13 октября. Расследование вспышки проводится в отношении ЕЦМЗ, организующего питание в данной школе.

Как уточнили в ведомстве, "условиями, способствовавшим распространению инфекции, послужили нарушения правил личной гигиены сотрудниками пищеблока и неудовлетворительное состояние пищеблока, что доказывают результаты смывов".
14 октября в департаменте образования администрации города сообщили, что по состоянию на 13 октября заболевших - 26 детей, из них госпитализированы четыре человека.

Теги
РоссияНижегородская область
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