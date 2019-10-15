Авторы фильма о крушении MH17 в Донбассе попали в базу сайта "Миротворец"

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Украинский сайт "Миротворец" внес в свой черный список авторов документального фильма о катастрофе МН17 в июле 2014 года в Донбассе - Макса ван дер Верффа и Риттера Нормана.

Согласно данным, опубликованным на сайте, Норман попал в базу за "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины" и "умышленное искажение общественно значимой информации". Ван дер Верффа, помимо этого, обвинили в "сознательном нарушении государственной границы Украины" и сотрудничестве с террористическими организациями.

Документальный фильм под названием "MH-17 - Call for Justice" ("Призыв к справедливости") был выложен на YouTube в июле 2019 года.

"Миротворец" считается базой, в которую вносятся люди, якобы сотрудничающие с представителями Донецкой и Луганской народных республик, на деле же он публикует личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине не угодили авторам сайта. Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике людей из списка украинские пограничники отказываются пускать в страну.

Пассажирский Boeing-777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам ее работы, указывали на безосновательность аргументов, на которых строятся обвинения, и нежелание использовать российские выводы в ходе следствия.