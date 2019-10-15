В ОНК рассказали, что участники акции 27 июля содержатся в ИВС с ранее судимыми лицами

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Некоторые участники акции 27 июля в Москве, которые были задержаны недавно, содержатся в одной камере изолятора с ранее судимыми лицами. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

"В настоящее время четверо задержанных находятся в изоляторе временного содержания по Северо-Восточному округу Москвы. При проверке членами ОНК установлены факты совместного содержания в камерах несудимых и многократно судимых лиц. Например, Егор Лесных содержится в камере с двумя сокамерниками, один из которых не только ранее судим, но является ВИЧ-инфицированным, а также состоит на учете в психоневрологическом диспансере, а второй ранее был судим 11 раз", - сообщил Мельников.