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Северный Кавказ

В аэропорту Минвод установили бюст Лермонтова

Кроме того, 15 октября состоялась встреча двухмиллионного пассажира

ПЯТИГОРСК, 15 октября. /ТАСС/. Бюст русского писателя Михаила Лермонтова к 205-летию со дня рождения поэта торжественно открыли во вторник в аэропорту Минеральные Воды (Ставропольский край). В этот же день состоялась встреча двухмиллионного пассажира, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Пятнадцатого октября в аэропорту Минеральные Воды состоялось открытие бюста Михаила Лермонтова и встреча двухмиллионного пассажира", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, открыли памятник руководитель проекта "Аллея Российской славы", советник Российского военно-исторического общества Михаил Сердюков и начальник службы организации пассажирских перевозок Михаил Сарана.

"В рамках проекта "Аллея российской славы" под руководством Сердюкова и благодаря его поддержке устанавливаются бюсты и скульптуры граждан, прославивших Россию. При этом отмечается высокий художественный уровень и качество, с которыми выполняются изделия", - отмечается в пресс-релизе.

Автор памятника - заслуженный художник РФ Александр Аполлонов. Генеральному директору аэропорта Роману Чуеву были переданы миниатюры бюстов Лермонтова и Косты Хетагурова.

"По завершении церемонии открытия постамента в аэропорту произошло еще одно значимое событие - с начала 2019 года аэропорт Минеральные Воды обслужил двухмиллионного пассажира. В этом году юбилейным пассажиром стала Незнахина Анастасия, которая возвращалась с отдыха вместе с семьей в Иркутск через московский аэропорт Домодедово. Встреча состоялась на рейсе 154 авиакомпании Уральские авиалинии", - говорится в сообщении.

Международный аэропорт Минеральные Воды - крупнейший на Северном Кавказе, за 2018 год обслужил более 2,4 млн пассажиров, что на 10,5% превышает результат 2017 года.

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РоссияСКФОСтавропольский край
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