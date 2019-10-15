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СК предъявил обвинение в нападении на двух бойцов ОМОН участнику акции 27 июля Лесных

По версии следствия, Егор Лесных вместе с Максимом Мартинцовым напал на сотрудника Росгвардии и повалил его на тротуар, а позже ударил другого правоохранителя ногой

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сотрудники СК РФ предъявили обвинение участнику несанкционированной акции в Москве 27 июля Егору Лесных в нападении на двух бойцов ОМОН. Об этом во вторник ТАСС сообщил его адвокат Эдуард Гароз.

"Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его здоровья). По версии следствия, он пнул двух бойцов Росгвардии в течение трех минут, практически одновременно. Не представляю, как такое возможно", - сказал он.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко 14 октября сообщила о задержании четверых участников несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, еще двое фигурантов скрылись. По ее словам, в качестве подозреваемых задержаны Андрей Баршай, Владимир Емельянов, Егор Лесных и Максим Мартинцов. По местам их жительства проведены обыски, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие будет добиваться их ареста.

По версии следствия, 27 июля на улице Рождественка Лесных и Мартинцов напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных ударил другого правоохранителя ногой. Баршай толкнул росгвардейца в спину, Емельянов, по данным СК, силой удерживал сотрудника Росгвардии, препятствуя выполнению служебных обязанностей. Как отметила Петренко, противоправные действия указанных лиц подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий.

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