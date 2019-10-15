Мосгорсуд 17 октября продолжит рассматривать жалобу на приговор Захарченко

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд в пятницу продолжит рассмотрение апелляционной жалобы защиты и представления прокуратуры на приговор бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) полковнику Дмитрию Захарченко, осужденному на 13 лет колонии.

"Суд продолжит слушания 17 октября в 14:00 мск", - огласил судья.

Как ожидается, в ходе прений сторон продолжит выступать Дмитрий Захарченко.

Прокуратура просит отменить приговор в части оправдания Захарченко по эпизоду получения взятки от ресторатора Мехди Дусса и направить на новое рассмотрение в ином составе суда. Защита Захарченко просит отменить приговор и оправдать его.

Пресненский суд Москвы 10 июня приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117990000 рублей, лишив его специального звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. При этом суд оправдал Захарченко по одному из эпизодов коррупции в связи "с непричастностью к преступлению". Речь идет о взятке в размере $800 тыс., которую, по версии следствия, вынужден был передать Захарченко и его соучастнику владелец ресторана "Ля Маре" Мехди Дусс. Посредниками при передаче взятки, по данным следствия, выступили генерал-майор Алексей Лаушкин и полковник ФСБ Дмитрий Сенин.