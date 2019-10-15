Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело полковника Захарченко

Мосгорсуд 17 октября продолжит рассматривать жалобу на приговор Захарченко

Прокуратура просит отменить приговор в части оправдания Захарченко по эпизоду получения взятки от ресторатора Мехди Дусса и направить на новое рассмотрение в ином составе суда

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд в пятницу продолжит рассмотрение апелляционной жалобы защиты и представления прокуратуры на приговор бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) полковнику Дмитрию Захарченко, осужденному на 13 лет колонии.

На эту тему
Дело полковника Захарченко. Досье

"Суд продолжит слушания 17 октября в 14:00 мск", - огласил судья.

Как ожидается, в ходе прений сторон продолжит выступать Дмитрий Захарченко.

Прокуратура просит отменить приговор в части оправдания Захарченко по эпизоду получения взятки от ресторатора Мехди Дусса и направить на новое рассмотрение в ином составе суда. Защита Захарченко просит отменить приговор и оправдать его.

Пресненский суд Москвы 10 июня приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117990000 рублей, лишив его специального звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. При этом суд оправдал Захарченко по одному из эпизодов коррупции в связи "с непричастностью к преступлению". Речь идет о взятке в размере $800 тыс., которую, по версии следствия, вынужден был передать Захарченко и его соучастнику владелец ресторана "Ля Маре" Мехди Дусс. Посредниками при передаче взятки, по данным следствия, выступили генерал-майор Алексей Лаушкин и полковник ФСБ Дмитрий Сенин.

Теги
Дело полковника Захарченко
Реклама на ТАСС
Третий региональный центр компетенций НТИ открыт в томском вузе
Одна из основных задач центра - подготовка кадров для сферы квантовых технологий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС