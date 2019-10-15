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Источник: глава Новочеркасска задержан и доставлен в Следственный комитет

С чем связано задержание главы администрации неизвестно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 октября. /ТАСС/. Глава администрации Новочеркасска - одного из крупнейших городов в Ростовской области - Игорь Зюзин задержан и доставлен в Следственный комитет в Ростове-на-Дону. Об этом во вторник ТАСС сообщил источник в оперативных структурах региона.

"Глава Новочеркасска Зюзин доставлен в СК", - рассказал источник. Он не уточнил, с чем связано задержание главы администрации.

Официальным комментарием о задержании Зюзина от правоохранительных органов ТАСС не располагает. В администрации города не смогли уточнить, где находится глава Новочеркасска. На телефонные звонки Зюзин не ответил.

Зюзин родился в 1965 году в городе Шахты, учился в Азово-Черноморском институте механизации сельского хозяйства в Зернограде и Белгородском университете потребительской кооперации. В разные годы занимал должности заместителя и первого заместителя главы администрации Октябрьского района Ростовской области по ЖКХ, строительству и промышленности, являлся мэром ростовского города Зверево. С декабря 2017 года занимает должность главы администрации Новочеркасска.

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РоссияРостовская область
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