Путин заслушает доклады о ликвидации последствий паводка в Иркутской области

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вновь проверит, как ликвидируются последствия летних паводка в Иркутской области и на Дальнем Востоке. Глава государства в среду соберет в Кремле специальное совещание, часть докладов заслушает в режиме видеоконференции.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В результате погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую - в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.

"Глава государства держит под постоянным контролем ход восстановительных работ в пострадавших от стихийных бедствий регионах Дальнего Востока и Иркутской области", - напомнили в пресс-службе Кремля. За последние месяцы Путин трижды посещал регион, в том числе дважды приезжал в наиболее пострадавший от наводнения Тулун. Во время поездки в этот город 2 сентября глава государства отметил, что проблемы людей при ликвидации последствий наводнения решаются медленно, это сопровождается волокитой и управленческими сбоями. Он сообщил, что режим ЧС в регионе будет сохраняться до тех пор, пока не будут решены все жилищные вопросы.

Ход выполнения поручений

В очередной раз к теме ликвидации последствий паводка президент возвращался 25 сентября на совещании с членами правительства. Тогда он заявил, что в ближайшее время ждет доклады по итогам рассмотрения каждой из просьб, с которыми к нему обращались жители пострадавших от паводка территорий Иркутской области. Путин пообещал собрать новое совещание, чтобы на нем заслушать доклады, что делается по каждому из более сотни обращений. Причем главу государства интересуют не факты рассмотрения просьб, а принятие позитивных решений.

"По итогам серии рабочих поездок и совещаний президент России дал ряд поручений правительству, о ходе выполнения которых пойдет речь в среду в Кремле. Планируется обсудить состояние дел с выплатами пострадавшим, строительством и капремонтом жилья, состоянием социальных объектов, транспортной инфраструктуры, подготовкой к начинающемуся осенне-зимнему сезону, другие актуальные вопросы", - отметили в пресс-службе. Планируется, что с основными докладами выступят вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области и побывавший в Тулуне во вторник, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, в режиме видеоконференции - губернатор Иркутской области Сергей Левченко. В совещании также примут участие вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, главы МЧС, министерств труда и социальной защиты, транспорта, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, просвещения, природных ресурсов и экологии. В режиме видеосвязи планируется участие губернаторов Приморья, Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной областей.