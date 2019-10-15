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Минздрав подготовил памятку о получении "Диазепама" и "Клобазама" для детей

Она состоит из двух частей - для тех, у кого есть заключение врачебной комиссии и консилиума о необходимости назначения лекарства, и для тех, у кого этих документов пока нет
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Минздрав России подготовил подробную памятку для родителей тяжелобольных детей, в которой содержится необходимая информация о получении не зарегистрированных в РФ лекарств как для тех родителей, у которых уже есть заключение врачебной комиссии и консилиума, так и для тех, у кого пока нет необходимых документов. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минздрава России.

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Для получения не зарегистрированного в России лекарственного препарата необходимо иметь "заключение врачебной комиссии медицинской организации региональной, муниципальной или частной системы здравоохранения и протокол консилиума федеральной медицинской организации о необходимости назначения не зарегистрированных в Российской Федерации психотропных препаратов - одного или нескольких из следующих: "Диазепам" (раствор ректальный), "Клобазам" (капсулы, таблетки), "Мидазолам" (раствор оромукозальный), "Фенобарбитал" (эликсир, раствор для инъекций)".

Ранее директор департамента лекарственного обеспечения Минздрава России Елена Максимкина сообщила журналистам, что на данный момент 500 детей в РФ имеют подтвержденные назначения незарегистрированных лекарств, однако потребность может быть больше, так как, по ее словам, врачебная комиссия не всегда подтверждала назначения.

Поэтому памятка для родителей и законных представителей детей, подготовленная специалистами ведомства, состоит из двух частей - для тех, у кого есть заключение врачебной комиссии и консилиума, и для тех, у кого этих документов пока нет. В памятке также содержится необходимая информация о том, куда обращаться в случае, если родители или законные представители ребенка не согласны с заключением врача или решением врачебной комиссии. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

При наличии заключения консилиума

В первой части памятки описаны действия, которые необходимо предпринять родителям и законным представителям тяжелобольных детей в случае, когда все необходимые медицинские документы у них есть, а препарат уже закуплен и привезен в РФ.

Ранее правительство РФ выделило дополнительные средства на закупку для детей сильнодействующих препаратов, которые не зарегистрированы в РФ. В Минздраве России напомнили, что первая поставка в РФ должна состояться уже в октябре.

Согласно информации, которая содержится в памятке ведомства, "органы управления здравоохранением регионов (региональные министерства, департаменты здравоохранения, комитеты по здравоохранению) заблаговременно известят родителей (законных представителей) о месте и времени бесплатной выдачи препаратов".

"Если вы с ребенком сейчас проживаете не по тому адресу, который указан в заключении федерального консилиума, вам следует заблаговременно сообщить об этом в орган управления здравоохранением того региона, адрес которого указан в заключении", - уточняется в памятке.

При получении препарата родителям также потребуется подписать расписку том, что они информированы о правилах хранения и применения препарата, а также о том, что контроль качества препарата на территории РФ не осуществлялся.

В случае возникновения нежелательных реакций на препарат авторы памятки рекомендуют обращаться к районному педиатру, неврологу или информировать Росздравнадзор в том числе через форму обращения на сайте. Так как лекарственный препарат в РФ не зарегистрирован, специалисты Минздрава России рекомендуют в случае поездок иметь при себе "заключение врачебной комиссии, либо протокол федерального консилиума, либо указанную выше расписку".

В ведомстве также напомнили, что лекарственный препарат выдается на три месяца. "Поэтому через 2,5 месяца после получения препарата вам следует обратиться к своему лечащему врачу и сообщить о необходимости получения препарата на следующие три месяца, он организует передачу этой информации в орган управления здравоохранением региона (региональное министерство, департамент здравоохранения, комитеты по здравоохранению), который заблаговременно известит вас о месте и времени бесплатной выдачи препаратов", - уточняется в тексте памятки.

При отсутствии заключения консилиума

В случае, если у родителей или законных представителей ребенка нет заключения врачебной комиссии или консилиума, но при этом один или несколько незарегистрированных психотропных препаратов ему рекомендованы, специалисты Минздрава России указывают в памятке, что "необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства или иную медицинскую организацию, оказывающую специализированную медицинскую помощь детям по профилю "неврология" либо паллиативную медицинскую помощь, для получения заключения врачебной комиссии".

При этом в памятке указано, что врач районной поликлиники может при необходимости направить ребенка в стационар для проведения дополнительных обследований, в том числе для того, чтобы подобрать верную дозировку. Если ребенок уже наблюдается в федеральном учреждении, то после проведения врачебной комиссии и консилиума учреждение само должно сообщить "в региональный орган управления здравоохранением по месту жительства ребенка о факте назначения ему незарегистрированных психотропных препаратов с указанием названия препарата, дозировки, способа применения и годовой потребности".

"Вас попросят подписать документ о согласии на обработку персональных данных, включая пересылку их по электронной почте, поскольку протокол врачебной комиссии будет пересылаться в региональный орган управления здравоохранением и затем в Министерство здравоохранения Российской Федерации", - говорится в тексте памятки.

В документе также указано, что Минздрав России направляет протокол врачебной комиссии в профильное федеральное учреждение "для проведения очного либо дистанционного консилиума врачей". Окончательное решение о назначении незарегистрированного в РФ препарата принимает консилиум врачей федеральной медицинской организации.

В случае получения подтверждения Минздрав России "в течение месяца собирает протоколы врачебных комиссий (федеральных консилиумов) из всех регионов страны" и направляет их в Минпромторг России. Непосредственно ввоз лекарственных препаратов осуществляет ФГУП "Московский эндокринный завод", который впоследствии и передает лекарства в региональные медицинские организации.

В случае возникновения сложностей

В памятке также содержатся рекомендации для родителей, как действовать и куда обращаться, если с назначением препаратов или подтверждением их врачебной комиссией возникают сложности. "Если вы не согласны с решением лечащего врача, вы можете обратиться за помощью к главному врачу или заместителю главного врача по клинико-экспертной работе", - говорится в тексте памятки.

Если же при наличии медицинских показаний в получении незарегистрированного в РФ психотропного препарата было отказано, Минздрав России рекомендует "направить мотивированное обращение в орган исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъекта Российской Федерации, в котором вы проживаете, или в Росздравнадзор". Это можно сделать на официальном сайте надзорного ведомства, по почте или по телефону горячей линии 8 800 550 99 03.

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