Суд в Миссури удовлетворил апелляцию Johnson & Johnson по делу о канцерогенах

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Апелляционный суд штата Миссури отменил решение, обязывающее американскую компанию Johnson & Johnson выплатить $110 млн компенсации женщине, у которой якобы развился рак из-за использования детской присыпки. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

По его данным, вердикт по делу был в 2017 году вынесен Верховным судом штата Миссури в пользу женщины, которая настаивала на том, что использование детской присыпки производства Johnson & Johnson стало причиной развития у нее рака яичников. Во вторник решение суда было отменено по причине того, что закон штата ограничивает возможность истцов из других штатов добиваться правосудия на территории Миссури. Помимо этого в решении суда говорится о том, что продукция компании, которую использовала женщина, полностью безопасна и не содержит канцерогенов, "что подтверждается более чем 40 годами научных наблюдений".

В июле прошлого года жюри присяжных в штате Миссури присудило 22 женщинам, подавшим коллективный иск против Johnson & Johnson, $4,69 млрд в качестве компенсации. Истицы заявляли, что у них развился рак из-за использования продукции компании. После этого компания обратилась с ходатайством об отмене решения, но оно было отклонено. В декабре газета The New York Times опубликовала материал, в котором утверждалось, что компания в течение десятилетий знала о том, что детская присыпка ее производства может вызывать рак, однако пыталась скрыть данную информацию, стоимость ценных бумаг J&J после этого упала на 10%.

Основанная в 1886 году Johnson&Johnson является одним из крупнейших в мире производителей косметических и санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования. В 2017 году оборот J&J составил около $76 млрд.