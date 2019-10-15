Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Миссури удовлетворил апелляцию Johnson & Johnson по делу о канцерогенах

Вердикт по делу был вынесен в 2017 году Верховным судом штата. Женщина утверждала, что использование произведенной компанией детской присыпки стало причиной развития у нее рака

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Апелляционный суд штата Миссури отменил решение, обязывающее американскую компанию Johnson & Johnson выплатить $110 млн компенсации женщине, у которой якобы развился рак из-за использования детской присыпки. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

По его данным, вердикт по делу был в 2017 году вынесен Верховным судом штата Миссури в пользу женщины, которая настаивала на том, что использование детской присыпки производства Johnson & Johnson стало причиной развития у нее рака яичников. Во вторник решение суда было отменено по причине того, что закон штата ограничивает возможность истцов из других штатов добиваться правосудия на территории Миссури. Помимо этого в решении суда говорится о том, что продукция компании, которую использовала женщина, полностью безопасна и не содержит канцерогенов, "что подтверждается более чем 40 годами научных наблюдений".

В июле прошлого года жюри присяжных в штате Миссури присудило 22 женщинам, подавшим коллективный иск против Johnson & Johnson, $4,69 млрд в качестве компенсации. Истицы заявляли, что у них развился рак из-за использования продукции компании. После этого компания обратилась с ходатайством об отмене решения, но оно было отклонено. В декабре газета The New York Times опубликовала материал, в котором утверждалось, что компания в течение десятилетий знала о том, что детская присыпка ее производства может вызывать рак, однако пыталась скрыть данную информацию, стоимость ценных бумаг J&J после этого упала на 10%.

Основанная в 1886 году Johnson&Johnson является одним из крупнейших в мире производителей косметических и санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования. В 2017 году оборот J&J составил около $76 млрд.

Теги
США
Реклама на ТАСС
В Дагестане устанавливают владельца зараженного сибирской язвой быка
Главе региона Владимиру Васильеву также доложили, что зараженное мясо изъяли и утилизировали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС