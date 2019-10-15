МАХАЧКАЛА, 16 октября. /ТАСС/. Специалисты совместно с правоохранительными органами в Дагестане устанавливают владельца зараженного сибирской язвой быка, завезенного в село Новокули Новолакского района республики. Об этом сообщается во вторник на сайте главы Дагестана по итогам еженедельного совещания у руководителя региона.

В понедельник в пресс-службе Минздрава Дагестана сообщили, что трое жителей села Новокули госпитализированы с подозрением на заражение сибирской язвой, у двоих диагноз подтвержден, третий госпитализированный остается под наблюдением. Все они находятся в Республиканском центре инфекционных болезней в Махачкале, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Со вторника в селе Новокули объявлен карантин.

"Глава Дагестана Владимир Васильев на еженедельном рабочем совещании сегодня поручил правительству республики взять ситуацию по сибирской язве на особый контроль. Специалисты доложили руководителю республики, что все необходимые мероприятия проводятся, и нет причин для тревоги. В ходе обсуждения также доложили, что зараженное мясо изъято и утилизировано. Специалисты, в том числе с привлечением правоохранительных органов, устанавливают владельца быка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в село Новокули этой весной все поголовье было привито от сибирской язвы, а зараженное животное "куплено за пределами села, причем без сопроводительных документов и исследований". Кроме того, о сложившейся эпидемиологической обстановке по данному заболеванию и принимаемых мерах по его ликвидации доложили врио министра здравоохранения Дагестана Раиса Шахсинова и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Дагестану Лариса Пантина.

Причин для тревоги нет

Выступившие заверили, что в настоящее время "все необходимые мероприятия проводятся, и нет причин для тревоги".

"Установлено наблюдение за контактами, проводятся антибиотикопрофилактика для предотвращения распространения заболевания. Более того, в день выявления заболевания оперативно проведено внеплановое заседание санитарно-противоэпидемиологической комиссии под руководством первого зампредседателя правительства Дагестана Анатолия Карибова, на котором разработан комплекс мер по локализации эпидемиологического очага", - говорится в сообщении.

Владимир Васильев в свою очередь поручил "не просто взять на контроль конкретно этот случай, но и проанализировать ситуацию в целом по заболеваемости, изучить риски возникновения заболевания в будущем, а также усилить профилактическую работу". По его мнению, "следует уделить особое внимание вакцинации скота, состоянию скотомогильников".