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На севере Камчатки закрыли навигацию маломерных судов из-за ранней зимы

Похолодание пришло в регион в этом году на три недели раньше срока

ТАСС, 16 октября. Спасатели Камчатского края закрыли навигацию маломерных судов в северных районах региона из-за угрозы обледенения. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МЧС России.

"Теперь запрещен выход на воду на маломерных судах на территории Олюторского, Пенжинского, Карагинского районов. С 1 ноября навигация закроется в Петропавловске, Вилючинске, а также на территории городского округа "поселок Палана", Алеутского, Быстринского, Елизовского, Мильковского, Соболевского, Усть-Большерецкого, Тигильского и Усть-Камчатского районов", - говорится в распространенном сообщении.

На протяжении всего осенне-зимнего периода инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России будут проводить мониторинг водных объектов. По информации спасателей, если выходить в плавание на маломерном судне в морозную погоду, можно оказаться в условиях, приводящих к обледенению судна. Обледенение происходит в результате обильного парения, тумана или переохлажденных осадков.

По информации камчатских синоптиков, в этом году зима пришла на север региона на три недели раньше положенного срока. Снежный покров начал формироваться еще в первых числах октября. Одной из причин пониженной температуры стал приход в регион недавнего циклона, принесшего на территорию Камчатки штормовой ветер и обильные осадки. Это привело к поступлению арктического воздуха.

Теги
РоссияКамчатский край
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