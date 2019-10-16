ВЛАДИВОСТОК, 16 октября. /ТАСС/. Жители Приморья после паводка подали более 11 тыс. заявлений на получение компенсации, им выплатили уже более 77 млн рублей за потерю урожая, за пострадавшие дома частного сектора, частичную или полную утрату имущества. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе краевой администрации.

В начале октября президент России Владимир Путин поручил правительству РФ вместе с властями пострадавших от паводка регионов Дальнего Востока принять меры по предоставлению пострадавшим нового жилья, организации ремонта, оценке ущерба от стихии и формированию списков людей, имеющих право на выплаты и другую помощь. Глава государства поручил обеспечить скорейшее восстановление объектов инфраструктуры и административных зданий. При этом бюджетам регионов должны быть выделены субсидии на помощь аграриям, в том числе в восстановлении посевных площадей.

"По информации департамента гражданской защиты Приморского края, сейчас продолжается работа с пострадавшими от паводка. По состоянию на 15 октября 2019 года населению выплачено 77,2 млн рублей (95%), осталось выплатить 3,8 млн рублей. Выплаты идут за потерю урожая, за пострадавшие дома частного сектора, частичную и полную утрату имущества. С момента наводнения поступило 11 361 заявление на получение компенсации, из них 11 265 заявлений рассмотрено, 8141 заявление подтвердилось, в 3124 случаях отказано", - сообщили в пресс-службе администрации края.

Выплаты ведутся из краевого бюджета и бюджета муниципалитетов. Из резервного фонда Приморья жителям региона выплатили 34,7 млн рублей. 1750 человек получили выплаты по 10 тыс. рублей за утрату урожая, 340 жителей края получили по 50 тыс. рублей в связи с частичной потерей имущества, 11 человек в Хасанском районе и Владивостоке получили выплаты в размере 100 тыс. рублей в связи с полной утратой имущества.

Выплаты из местных бюджетов составили 42 млн 564 тыс. рублей. В частности, 21,4 млн рублей составили выплаты по утрате урожая, 7,2 млн рублей выплатили людям в связи с повреждением жилого дома, выплаты по частичной утрате имущества первой необходимости составили 11,5 млн рублей, еще 2,4 млн рублей выплатили гражданам, утратившим имущество первой необходимости полностью.

В июле и августе обильные дожди вызвали мощные паводки в Амурской области и Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях. В Приморском крае дожди шли на протяжении практически всего августа, что привело к многочисленным разрушениям дорог, подтоплениям жилых домов, в том числе в Уссурийске, а также сходу селей во Владивостоке. По данным властей, из-за затяжных дождей с 19 июля в Приморье были подтоплены 1,3 тыс. домов, где живут около 13,2 тыс. человек, и почти 7,4 тыс. придомовых территорий. В зону паводка попали 47 населенных пунктов на территории 17 муниципальных образований.