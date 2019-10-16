В Еврейской АО под снос после паводка пойдут 89 домов

ТАСС, 16 октября. Непригодными для проживания после паводка в Еврейской АО признали 89 домов. Это жилье пойдет под снос, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по области.

"Всего в области было подтоплено 497 домов, значительная часть - в Биробиджане. От граждан поступило 315 заявлений на обследование домов на пригодность, обследовано более 270 домов. Пригодными признаны 48 домов, капитальный ремонт требуется 142 домам, под снос пойдут 89 домов", - сказали в пресс-службе.

48 домов снесут в Биробиджане, 25 - в Ленинском районе, остальные - в Смидовичском. Работа по обследованию домов продолжается.

В октябре региональные власти сообщали, что область получит 116 млн рублей из федерального бюджета на ремонт и покупку нового жилья для пострадавших от паводка граждан. Об этом сообщило в пятницу управление по внутренней политике областного правительства.

О дезинфекции затопленных территорий

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа начали дезинфекцию наиболее пострадавшего от паводка Ленинского района Еврейской автономной области.

"Военнослужащим предстоит обработать более 600 домов. В Ленинском районе была зафиксирована наиболее сложная обстановка в регионе во время летнего паводка", - говорится в распространенном пресс-службой Восточного военного округа релизе. В Ленинском районе наиболее сильно пострадали земли сельхозназначения, было подтоплено 26 тыс. га. Подтопило также населенные пункты.

Отряды ликвидации последствий обрабатывают специальным раствором дома, дворы и дороги.

В сентябре и октябре военные специалисты обработали более 10 населенных пунктов в Смидовичском и Биробиджанском районах автономии. Для выполнения задач привлечено 10 единиц техники и 30 военнослужащих. Проведенные работы позволяют снизить риск возникновения вспышек вирусных и инфекционных заболеваний на затопленных территориях.

Сложная паводковая ситуация в Еврейской АО сохраняется с августа. Из-за высокого уровня Амура, разлива малых рек, подъема грунтовых вод были подтоплены Биробиджан и несколько десятков населенных пунктов, поля и дороги. Сейчас в регионе остаются подтопленными два района - Ленинский и Смидовичский.

В четырех населенных пунктах вода стоит на 45 приусадебных участках и четырех участках дорог местного значения длиной 470 м. Дороги проезжие. Под водой также находятся 19,2 тыс. га земель сельхозназначения. В пунктах временного размещения находятся 26 человек.