Туристический маршрут по руинам корейских поселений организуют в нацпарке Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 16 октября. /ТАСС/. Руководство национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае до конца года организует туристический маршрут по руинам корейских поселений, которые были обнаружены во время археологических раскопок на территории парка. Об этом в среду сообщила пресс-служба организации.

"Древние корейские жилища, остатки буддийского храма, мельниц и кузниц, обнаруженные на территории нацпарка "Земля леопарда", впервые станут доступны туристам. Первый тур с демонстрацией экспонатов древней корейской культуры будет проведен на Земле леопарда уже в декабре этого года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на территории нацпарка найдены в разное время останки стен домов, заборов, колодцев, жерновов и других предметов быта корейских переселенцев, которые относятся ко второй половине XIX века, когда началось активное заселение будущего Приморского края корейцами. Как уточнили в нацпарке, на этих землях корейцы жили в деревнях, занимались сельским хозяйством и позже стали подданными Российской Империи.

"Основываясь на исторических картах и архивных данных, мы нашли несколько сел корейских переселенцев, оказавшихся на территории Приморской области после 1870 года. Руины по-прежнему хорошо видны и имеют туристическую привлекательность. Проведение дальнейших исследований будет способствовать превращению археологических памятников в объекты туристического кластера", - приводится в сообщении комментарий заведующего музеем археологии и этнографии учебно-научного музея ДВФУ Евгения Никитина.

По информации пресс-службы, руководство нацпарка рассматривает различные варианты организации маршрутов, в том числе направленные на знакомство с природой национального парка, а также создание экспозиций из объектов, найденных в самых разных частях нацпарка. Следующий этап археологических исследований на "Земле леопарда" запланирован на весну 2020 года. Специалисты рассчитывают обнаружить новые исторические объекты, так как сплошного археологического обследования отдельных частей нацпарка не проводилось.

Национальный парк "Земля леопарда" расположен на юго-западе Приморского края и занимает площадь в 262 тыс. га. В него входят заповедник "Кедровая падь", заказник "Леопардовый", земли охотничьих хозяйств, военные полигоны, приграничная зона, а также западная часть Фрунзенского района Владивостока на полуострове Песчаный. На территории нацпарка обитает ядро популяции самой редкой крупной кошки планеты - дальневосточного леопарда.