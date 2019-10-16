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Магаданские чиновники будут платить из своего кармана за вернувшиеся в Москву субсидии

И.о. губернатора региона Юрий Бодяев подписал распоряжение, согласно которому они будут нести ответственность за неосвоенные бюджетные средства в пределах своего среднемесячного заработка

ТАСС, 16 октября. Чиновники Магаданской области теперь будут нести материальную ответственность за нарушенные обязательства по предоставленным из федерального бюджета субсидиям в том случае, если деньги придется возвращать обратно. Соответствующее распоряжение в среду подписал исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Бодяев.

"В случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Магаданской области, повлекшего возврат средств из бюджета региона в доход федерального бюджета, руководители исполнительных органов государственной власти Магаданской области и руководители государственных предприятий, учреждений несут материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка", - говорится в распоряжении. Другими словами, как пояснили ТАСС в правительстве региона, наказание последует в том случае, если чиновник не "освоил" выделенные ему денежные средства вовремя.

Ранее губернатор региона Сергей Носов уже пытался штрафовать своих подчиненных. В этом году он подписал указ о том, что некоторые руководящие категории чиновников области будут получать ежемесячные денежные поощрения в размере двух должностных окладов в случае их эффективной работы. Глава Колымы объяснил свой указ тем, что с его помощью можно не только повышать, но и понижать денежные выплаты "нерадивым" чиновникам. По его словам, в указе были установлены основания для снижения руководителям, которые не выполняют задачи в нужном объеме и качестве, ежемесячного денежного поощрения. Цель - установление справедливой заработной платы на основе критерия не только количества труда, но и его результативности.

После выпуска документа прокурор области вынес протест, который губернатором был отклонен. Магаданским областным судом доводы прокурора также не были приняты во внимание. Однако в начале октября Верховный суд РФ признал указ недействующим и отменил его.

Теги
РоссияНосов, Сергей КонстантиновичМагаданская область
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