В Приморье работники "Прогресса" после сокращения смогут устроиться на завод "Звезда"

ВЛАДИВОСТОК, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники завода "Прогресс" в Приморье, которых ожидает сокращение, могут устроиться на работу в том числе в судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Прогресса".

По информации профсоюза градообразующего авиазавода Арсеньева "Прогресс", в течение 2019 года 220 работников предприятия получили уведомления о сокращении по причине отсутствия загрузки. О предстоящем сокращении уведомлена Федерация независимых профсоюзов. По ее данным, на 1 января 2018 года в компании трудились 7100 человек, а в январе 2019 года - уже 5945 человек. Согласно информации самого завода, изменения в кадровом составе "Прогресса" связаны с оптимизацией управленческого состава и завершением проектов по модернизации производства.

"Для эффективного содействия трудоустройству высвобождаемых работников направлены запросы на предприятия холдинга "Вертолеты России" о кадровых потребностях. Одним из ключевых партнеров в данном вопросе для нас является Улан-Удэнский авиационный завод. На сегодняшний день предприятию требуются работники разных специальностей - конструкторы, технологи, слесари по изготовлению и доводке летательных аппаратов, слесари-сборщики и многие другие. Достигнута договоренность с судостроительным комплексом "Звезда" о трудоустройстве работников ААК "Прогресс" на имеющиеся вакансии", - сообщили в пресс-службе "Прогресса".

Там уточнили, что на предприятии идет перенастройка кадрового состава, которая понадобилась в связи с завершением процессов технического перевооружения и предстоящим переходом к выпуску гражданской продукции. При этом предприятие принимает меры, чтобы сохранить высококвалифицированных специалистов. "В частности, в 2018-2019 годах была проведена индексация заработных плат, реализуется жилищная программа, участниками которой в 2019 году стали 136 заводчан", - сообщила пресс-служба.

Там отметили, что ситуация на предприятии стабильная, коллектив работает над завершением крупного экспортного контракта и выполнением задач гособоронзаказа и продолжает испытания гражданского вертолета Ка-62.

О производстве вертолета Ка-62

Завод планирует начать производство первых четырех гражданских вертолетов Ка-62 в 2020 году.

"Продолжается программа испытаний новейшего гражданского вертолета Ка-62, который в августе этого года принял участие в международном авиасалоне МАКС-2019. Производство первых четырех вертолетов Ка-62 планируется начать в 2020 году, достигнута договоренность об их лидерной эксплуатации в интересах Приморья - соответствующее соглашение подписали в рамках ВЭФ-2019 генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский и губернатор Приморского края Олег Кожемяко", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Прогресса".

Максимальная взлетная масса вертолета Ка-62 достигает 6,5 тонны, он может перевозить 15 пассажиров на расстояния до 600 км, а также грузы внутри кабины и на внешней подвеске. Особенностью вертолета является обширное применение в его конструкции полимерных композиционных материалов, которые составляют до 60% по массе. Благодаря этому увеличивается скорость, маневренность и грузоподъемность вертолета, а также снижается расход топлива. Еще одна отличительная черта - одновинтовая схема с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения, который впервые применен в конструкции вертолета в России.

Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н. И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России") - одно из старейших авиастроительных предприятий Приморья. Завод специализируется на выпуске вертолетов, в частности ударного Ка-52 и многоцелевого Ка-62.