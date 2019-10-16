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Задержание северокорейских шхун в Японском море

Пострадавших при нападении рыбаков из КНДР пограничников выписали из больницы

Пока неизвестно, вернулись ли они к несению службы

ВЛАДИВОСТОК, 16 октября. /ТАСС/. Пограничники, получившие ранения при задержании рыбаков из КНДР в Приморье, выписаны из больницы, сообщили ТАСС в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю.

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"Все пограничники, получившие ранения, выписаны", - сообщили в пресс-службе, не уточнив, вернулись ли они к несению службы.

По данным ФСБ, российские пограничники 17 сентября во время патрулирования в районе банки Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две шхуны из КНДР и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ. Экипаж одной из лодок совершил вооруженное нападение на пограничников, в результате четверо военнослужащих погранслужбы получили ранения, один из них - огнестрельные. По делу о нападении арестованы 16 граждан КНДР, часть из них находится в следственном изоляторе Владивостока, часть - в изоляторе временного содержания в Находке.

Всего после нападения в Японском море был задержан 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказана помощь, и один погибший. В связи с нападением на пограничников возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Теги
РоссияПриморский крайЗадержание северокорейских шхун в Японском море
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