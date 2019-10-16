Суд изменил меру пресечения обвиняемому в нападении на росгвардейца в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 16 октября. /ТАСС/. Советский районный суд Улан-Удэ изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест Дмитрию Хараеву, обвиняемому в применении слезоточивого газа в отношении сотрудника Росгвардии на несанкционированном митинге. Об этом сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь суда Алена Носкова.

В Улан-Удэ 8 сентября впервые за 12 лет прошли прямые выборы мэра, победил и.о. главы города Игорь Шутенков, который участвовал в выборах как самовыдвиженец (52,52% голосов). 9 сентября в центре города сторонники его оппонента - выдвинутого КПРФ сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева (36,58%) - начали несанкционированную акцию, в ходе которой потребовали отмены результатов голосования.

Акция продолжалась несколько дней, а ночью 12 сентября, по данным регионального МВД, ее участники на площади Советов отказались выполнять законные требования сотрудников полиции и Росгвардии. При этом один из них распылил аэрозоль из газового баллончика, из-за чего сотрудник Росгвардии получил ожог роговицы глаза. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). 13 сентября Хараева задержали, 15 октября поместили под стражу.

"Суд пришел к выводу, что цели уголовного судопроизводства могут быть достигнуты при изменении в отношении Хараева меры пресечения. Постановлением суда в отношении обвиняемого изменена мера пресечения на домашний арест на срок два месяца", - сообщила Носкова.

Ранее суд назначил организаторам несанкционированного митинга в Улан-Удэ Дмитрию Баирову и Петру Дондукову административный арест. За участие в акции были оштрафованы несколько человек, в том числе депутаты Баир Цыренов и Леонтий Красовский, члены Бурятского регионального отделения КПРФ.