В Приморье задержали браконьеров за отстрел косуль

ТАСС, 16 октября. Специалисты центра "Амурский тигр" и службы охотничьего надзора задержали в тайге в Приморском крае четверых браконьеров с тепловизорами и полуавтоматами. Об этом сообщили журналистам в центре "Амурский тигр" в среду.

"Были задержаны граждане, подозреваемые в незаконной охоте и причинении ущерба природе в особо крупном размере. Данное деяние попадает под действие ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота"). Если в ходе расследования будет доказана вина задержанных, им грозит штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. При этом им придется заплатить внушительную сумму за ущерб природе", - говорится в распространенном релизе.

Информация о том, что несколько браконьеров охотятся на животных в тайге в Пожарском районе Приморья с применением световых приборов и тепловизоров, поступила специалистам центра "Амурский тигр" около двух месяцев назад. В конце прошлой недели информация подтвердилась, был обнаружен след вездехода на заболоченной местности. Он вел на территорию угодий, где находится так называемая тихая зона, куда не выдаются разрешительные документы на охоту.

Прибыв на место, специалисты услышали многочисленные выстрелы и двинулись в сторону, откуда исходил звук. Там они обнаружили вездеход, водитель которого попытался скрыться, но его задержали. Двое мужчин с оружием также попытались сбежать, но их задержали, как и четвертого браконьера, который во время охоты ослеплял животных прожекторными фонарями.

Все четверо задержанных оказались жителями поселка Лучегорск Пожарского района. При досмотре грузового отсека вездехода обнаружено мясо предположительно девяти разделанных туш косуль, а также два полуавтоматических карабина с оптическими прицелами, боеприпасы к ним, тепловизоры, прожекторные фонари, рыболовные сети и рыба. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Набор изъятого и размах деятельности граждан, говорит о том, что для них это был не случайный выезд, а системный промысел. Наличие дорогих оптических прицелов зарубежного производства и тепловизоров, а также сам способ охоты с применением вездехода, оптики с подсветкой, полуавтоматических карабинов и прожекторных фар не оставляло животным никаких шансов. Это нельзя назвать охотой", - приводятся в сообщении слова генерального директора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева. По его словам, борьба с браконьерами помогает увеличить численность копытных животных, которые являются залогом существования тигров.